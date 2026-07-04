كاسيميرو يثير التساؤلات في البرازيل!

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم الهدف الحاسم الذي سجله كاسيميرو في شباك اليابان وقاد به البرازيل للعودة في المباراة، فإن أداء لاعب الوسط المخضرم أعاد فتح باب الجدل حول مدى قدرته على مواصلة اللعب بالمستوى نفسه في المباريات الكبرى، خاصة مع اقتراب مواجهات أكثر صعوبة في الأدوار الإقصائية.

لقاء اليابان كشف الوجهين المختلفين لكاسيميرو. ففي الشوط الأول، بدا لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاما بعيداً عن مستواه المعتاد، بعدما عانى كثيراً أمام السرعة والحيوية اليابانية، وتعرض لضغط كبير في وسط الملعب، حتى إن كثيرين طالبوا المدرب كارلو أنشيلوتي باستبداله بين الشوطين.

لكن إصابة لوكاس باكيتا أجبرت أنشيلوتي على تعديل خطته بدلاً من تغيير كاسيميرو، فدفع بإندريك، ونقل ماتيوس كونيا إلى الجهة اليسرى، وهو ما منح فينيسيوس جونيور مساحات أكبر في الهجوم، قبل أن يكون كاسيميرو نفسه صاحب هدف التعادل الذي غيّر مجرى اللقاء.

ورغم هذا الهدف، يرى محللون أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بما يقدمه اللاعب هجومياً، بل بواجباته الدفاعية. فالدور الرئيسي لكاسيميرو يتمثل في حماية خط الوسط وإغلاق المساحات، وهي المهمة التي لم يعُد يؤديها بالكفاءة نفسها التي عُرف بها خلال سنواته الذهبية مع ريال مدريد.

وتؤكد أرقامه أنه لا يزال من أكثر لاعبي الوسط شراسة في الالتحامات، لكنه في المقابل أصبح أكثر عرضة لفقدان التوازن وارتكاب الأخطاء. أمام اليابان حصل على بطاقة صفراء مبكرة بعد تدخل متهور، كما فشل في إيقاف هجمة هدف كايشو سانو، بعدما اندفع لمهاجمة حامل الكرة بدلاً من تغطية المساحة خلفه.

وفي المقابل، لا تزال نقاط قوته واضحة داخل منطقة الجزاء. فقد كاد يسجل بضربة رأس قبل هدفه مباشرة، ثم نجح بعدها بدقائق في استغلال عرضية جابرييل بتوقيت مثالي، ليواصل تفوقه في الألعاب الهوائية، وهي الميزة التي جعلته يسجل ثمانية أهداف بالرأس مع مانشستر يونايتد خلال موسم 2025-2026، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

أنشيلوتي دافع عن لاعبه بعد المباراة قائلاً إن كاسيميرو قائد بالفطرة، ويعرف جيداً كيفية شغل مركزه، مؤكداً أن خبرته تمثل قيمة كبيرة داخل الفريق، لكن الاختبار الحقيقي ظهر أيضاً أمام المغرب في دور المجموعات، عندما نجح المنتخب المغربي مراراً في استغلال المساحات حول كاسيميرو، سواء بسبب بطء تحركاته أو بسبب غياب التوازن في خط الوسط، في ظل مشاركة برونو جيماريش وباكيتا، وهو ما ترك لاعب مانشستر يونايتد معزولاً أمام الهجمات المرتدة، ورغم هذه الملاحظات، لا يمتلك أنشيلوتي خيارات مثالية لتعويضه. ففابينيو تجاوز الثانية والثلاثين، بينما ينتظر الثنائي الشاب دانيلو سانتوس وإيدرسون فرصة أكبر لإثبات قدراته.