انسحاب الشقيقتين وليامز من منافسات الزوجي في ويمبلدون

ندن (رويترز)

انسحبت سيرينا وليامز من منافسات زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس، والتي كان من ​المقرر أن تشارك فيها إلى جانب شقيقتها فينوس، بعد تعرضها لإصابة في الركبة خلال خسارتها في الدور الأول لمنافسات الفردي.وقالت اللاعبة ⁠البالغة من العمر 44 عاماً عبر تطبيق إنستجرام «ينفطر ​قلبي لاضطراري للانسحاب من منافسات الزوجي، العودة للمنافسة مجدداً ​كانت ‌بمثابة هدية، وفرصة اللعب إلى ⁠جانب ​فينوس وليامز مرة أخرى كانت تعني لي الكثير»، وأضافت «بذلت كل ما في وسعي، لكن لسوء الحظ ركبتي ليست مستعدة للمنافسة بعد».

وانتهت العودة المرتقبة للاعبة الأميركية إلى ‌البطولات الأربع الكبرى بعد غياب دام أربع سنوات بخيبة ‌أمل، إثر خسارتها بنتيجة 6-3 و6-7 و6-3 أمام الأسترالية الشابة مايا جوينت يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الشقيقتان وليامز، ​اللتان تملكان ستة ألقاب في الزوجي بنادي عموم إنجلترا، قد حصلتا على بطاقة دعوة وكان من المقرر أن تواجها سولانا سييرا وكاميلا أوسوريو في الدور الأول هذا الأسبوع.