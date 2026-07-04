أنتونيلي أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1

سيلفرستون (رويترز)
انتزع متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات كيمي أنتونيلي مركز أول المنطلقين في سباق جائزة بريطانيا الكبرى اليوم السبت، متقدماً على ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون. وسجل السائق الإيطالي، البالغ من العمر 19 عاماً، أسرع زمن في التجارب التأهيلية على حلبة سيلفرستون، فيما جاء زميله في فريق مرسيدس وأقرب منافسيه على اللقب، البريطاني جورج راسل، في المركز الرابع وسط رياح قوية، وكان أنتونيلي قد فاز في وقت سابق بسباق السرعة متقدماً على بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، ليعزز صدارته للترتيب العام ويوسع الفارق إلى 43 نقطة أمام جورج راسل.