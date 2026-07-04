الأحد 5 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنتونيلي أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1

أنتونيلي أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1
4 يوليو 2026 20:51

سيلفرستون (رويترز) 
 ا​نتزع متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ⁠للسيارات كيمي أنتونيلي مركز أول ​المنطلقين في ​سباق ‌جائزة بريطانيا ⁠الكبرى اليوم ​السبت، متقدماً على ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون. وسجل ‌السائق الإيطالي، البالغ من ‌العمر 19 عاماً، أسرع زمن ​في التجارب التأهيلية على حلبة سيلفرستون، فيما جاء زميله في فريق مرسيدس وأقرب منافسيه ‌على اللقب، ​البريطاني جورج راسل، في المركز الرابع وسط رياح قوية، وكان ​أنتونيلي ‌قد ⁠فاز ‌في وقت ‌سابق بسباق السرعة متقدماً ⁠على بطل العالم سبع ​مرات لويس هاميلتون، ليعزز صدارته للترتيب العام ويوسع الفارق إلى 43 نقطة أمام جورج ​راسل.

أخبار ذات صلة
راسل يتحصّن بالوطن لتهديد صدارة أنتونيلي
راسل يفوز بجائزة النمسا الكبرى للفورمولا1
الفورمولا
هاميلتون
الفورمولا-1
آخر الأخبار
من فيلم "خلي بالك على نفسك"
الترفيه
6 أفلام تُثري الموسم السينمائي الصيفي في مصر
5 يوليو 2026
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى محطة ألمانيا
الرياضة
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى محطة ألمانيا
اليوم 23:45
منصور بن زايد: نبارك لملك المغرب التأهل لربع نهائي كأس العالم
علوم الدار
منصور بن زايد: نبارك لملك المغرب التأهل لربع نهائي كأس العالم
اليوم 23:42
التونسي أمان الله على أعتاب الوحدة
الرياضة
التونسي أمان الله على أعتاب الوحدة
اليوم 23:30
محمد بن راشد يبارك لملك المغرب التأهل لربع النهائي في كأس العالم
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك لملك المغرب التأهل لربع النهائي في كأس العالم
اليوم 23:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©