أنتونيلي أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1

سيلفرستون (رويترز)

ا​نتزع متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ⁠للسيارات كيمي أنتونيلي مركز أول ​المنطلقين في ​سباق ‌جائزة بريطانيا ⁠الكبرى اليوم ​السبت، متقدماً على ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون. وسجل ‌السائق الإيطالي، البالغ من ‌العمر 19 عاماً، أسرع زمن ​في التجارب التأهيلية على حلبة سيلفرستون، فيما جاء زميله في فريق مرسيدس وأقرب منافسيه ‌على اللقب، ​البريطاني جورج راسل، في المركز الرابع وسط رياح قوية، وكان ​أنتونيلي ‌قد ⁠فاز ‌في وقت ‌سابق بسباق السرعة متقدماً ⁠على بطل العالم سبع ​مرات لويس هاميلتون، ليعزز صدارته للترتيب العام ويوسع الفارق إلى 43 نقطة أمام جورج ​راسل.