«الثنائية المتتالية» للمونديال.. السر عند «السامبا والطليان»!

عمرو عبيد (القاهرة)

عبر منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 في كأس العالم، بصعوبة بالغة، بعدما احتاج إلى وقت إضافي لينتزع فوزاً مُعقّداً، بنتيجة 3-2، وبهدف «ذاتي»، على حساب منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32، لتتعالى بعض الأصوات المُشكّكة في قدرة «راقصي التانجو» على الاحتفاظ باللقب العالمي، رغم الاعتراف بقوة وشراسة «أسماك القرش الزرقاء»، التي أوقفت «الماتادور» الإسباني في بداية البطولة.

لكن «حكايات» الإنجاز القديم لكلٍ من إيطاليا والبرازيل، تروي أن الطريق لم يكن مُمهّداً خلال التتويج الثاني توالياً، ليطرح تاريخ تلك الحقبة من القرن الماضي سؤالاً، حول من يقول إن حصد «الثُنائية المُتتالية» أمر سهل؟، أو أن بعض المنتخبات غير المُصنّفة لن تُعقّد الأمور أحياناً، والمؤكد أن «الآزوري» و«السليساو» عرفا وحدهما الإجابة عليه، وسيكون على ميسي ورفاقه البحث عنها أيضاً في المونديال الحالي، إذا أرادوا إعادة كتابة التاريخ بعد 64 عاماً.

ومر كل من المنتخبين، الإيطالي والبرازيلي، بدرجات صعوبة متفاوتة، على طريق الفوز باللقب الثاني تواليا، إذ بدأ «الآزوري» معركة الدفاع عن الكأس في 1938، بفوز صعب جداً على حساب النرويج، بنتيجة 2-1 بعد التمديد إلى وقت إضافي، في دور الـ16، علماً بأنه كان الظهور الأول لـ«الفايكنج» في المونديال.

وفي رُبع النهائي، فاز «الطليان» 3-1 على «الفرنسيين»، الذين لم يحققوا نجاحات تُذكر في النُسختين السابقتين، لكن التعادُل بقي بينهما حتى مطلع الشوط الثاني آنذاك، ثم تجاوز «الآزوري» البرازيل بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، قبل صناعة التاريخ، بالفوز 4-2 على المجر في المباراة النهائية.

أما في مونديال 1962، ورغم قوة المنتخب البرازيلي مع «الجيل الأسطوري»، إلا أنه اكتفى بالفوز 2-0 على المكسيك، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات، ثم تعادل من دون أهداف أمام تشيكوسلوفاكيا، وكان الخروج بنتيجة سلبية غريباً على الكتيبة الهجومية المخيفة لـ«راقصي السامبا»، حتى في ظل غياب «الجوهرة» بيليه، ثم ختم الدور الأول بفوز صعب على إسبانيا، 2-1، بعد «ريمونتادا متأخرة»، إذ تقدّم «لا روخا» أولاً بهدف، قبل أن يرد البرازيليون بهدفين في آخر 18 دقيقة.

المُثير أن مباريات البرازيل في الأدوار النهائية كانت «مُعقّدة» في بعض الأحيان، إذ ظل متعادلاً مع إنجلترا في مواجهة رُبع النهائي، خلال الشوط الأول، حتى أدرك فافا التقدّم بعد بداية الشوط الثاني بـ8 دقائق، ثم زاد جارينشا الفارق لاحقاً إلى 3-1.

ورغم فوزه 4-2 على أصحاب الأرض، تشيلي، إلا أن المباراة شهدت معركة بدنية شرسة، وانتهى الشوط الأول منها بتقدم البرازيل 2-1، ثم 3-1، قبل أن تتقلص النتيجة إلى 3-2، واحتاج «السليساو» إلى هدف رابع ليحسم الأمر قبل النهاية بـ12 دقيقة، في فترة شهدت طرد جارينشا بعد 6 دقائق.

وفي النهائي، تأخر «راقصو السامبا» بهدف مُبكر للتشيكيين، للمرة الثانية في البطولة، لكنه أدرك التعادُل السريع، الذي ظل قائماً بعد مرور أكثر من ساعة من عُمر اللقاء، قبل تسجيله هدفين في الدقيقتين، 69 و78، حسم بهما اللقب الثاني على التوالي.