«الشاهينية» تحلق بلقب أول أشواط «الفطامين» في «العين لسباقات الهجن»

العين (وام)

تواصلت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن بميدان الروضة، لليوم الثاني على التوالي، ضمن تمهيدي سن الفطامين لمسافة 2 كلم في الفترة الصباحية، بمشاركة محلية وخليجية.وتصدرت «الشاهينية» لحثيث بن منقاش بن سعيد الحرسوسي الشوط الأول، مسجلة 2:51:04 دقيقة، وانتزع «رايق» لغاسي سليم مناخر الوهيبي لقب الشوط الثاني بزمن قدره 2:50:03 دقيقة، فيما توجت «سيوف» لمحمد هلال علي الجحافي بلقب بالشوط الثالث محققة 2:49:01 دقيقة.

وحصد «لايق» لسليم علي سالم الجنيبي لقب الشوط الرابع بزمن قدره 2:52:05 دقيقة، وفازت «احتلال»، لمحمد خليفة بن طالب المهري، بلقب الشوط الخامس، مسجلة 2:46:28 دقيقة «أفضل توقيت».

وفازت «غنايم» لحمد محمد سالم الوهيبي بلقب الشوط السادس بزمن قدره 2:53:32 دقيقة، وأحرز «شامان» لسليم حمد ناصر الجنيبي، لقب الشوط السابع بزمن قدره 2:49:69 دقيقة، في حين ذهبت صدارة الشوط الثامن إلى «مهابة» لمحمد محسن مسري الهاملي، بزمن قدره 2:53:25 دقيقة.

وحقق «فال» لحمود عبدالله شامس المحاربي لقب الشوط التاسع بزمن قدره 2:49:69 دقيقة، وكان الفوز في الشوط العاشر من نصيب «مبشر» لمبارك سعيد بالكيلة العامري، بزمن قدره 2:53:72 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر إلى العشرين عن فوز كل من «شروط» لحمد سعيد غانم المنصوري، و«نظرة» لحمود عبدالله شامس المحاربي، و«مرهي» للمالك نفسه، و»«منورة» لراشد جمعة حمدان البلوشي، و»«هندسة» لسعيد مبارك جروان الشامسي، و«مستأنس لحميد محمد بن حبنون الحرسوسي، و«العنود لحمد زايد خميس البطيني، و«عنيد»، لعمر محمد بخيت لوتيه العامري، و«ريماس» لأسعد غريب سعد الجنيبي، و«شاهين» لراشد جمعة حمدان البلوشي بالمركز الأول لكل شوط على الترتيب.