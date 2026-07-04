العين والوحدة والجزيرة يشاركون في «دوري الثالثة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تمنح المشاركة المنتظرة لأندية العين والوحدة والجزيرة في منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في الموسم الجديد 2026-2027 زخماً إضافياً، في ظل الظهور الأول لفرق تابعة لأندية دوري أدنوك للمحترفين في المسابقة التي تنطلق في سبتمبر المقبل، إلى جانب مشاركتها في منافسات كأس الاتحاد التي تجمع أندية الدرجات الثلاث الأولى والثانية والثالثة.

وتُعد مشاركة أندية المحترفين الثلاثة أبرز مستجدات الموسم الجديد، في وقت يواصل فيه دوري الدرجة الثالثة نموه المتسارع، بعدما ارتفع عدد الأندية المشاركة من 15 فريقاً في موسم 2022-2023 إلى 16 فريقاً في موسم 2023-2024، ثم 18 فريقاً في موسم 2024-2025، قبل أن يبلغ 17 فريقاً في الموسم الماضي 2025-2026، وصولاً إلى الرقم القياسي الجديد البالغ 33 فريقاً.

ويلعب الجزيرة والوحدة ضمن المجموعة الأولى التي تضم 17 فريقاً، فيما ينافس العين ضمن المجموعة الثانية التي تضم 16 فريقاً، كما تشهد المسابقة مشاركة أندية أخرى تمتلك فرقاً في أكثر من درجة، أبرزها الاتفاق الذي يشارك بفريقين في الدرجتين الأولى والثالثة، وفرسان هسبانيا الذي يملك فريقين في الدرجتين الثانية والثالثة.

وتنسجم خطوة أندية العاصمة الثلاثة مع توجهات رابطة المحترفين بإلغاء مسابقة دوري تحت 23 عاماً اعتباراً من موسم 2027-2028، حيث يتيح دوري الدرجة الثالثة للأندية فرصة توفير منصة تنافسية لعدد كبير من اللاعبين.

كما يسمح نظام التسجيل في دوري الدرجة الثالثة بقيد المواطنين والمواليد والمقيمين والأجانب، بحد أقصى 30 لاعباً في قائمة الفريق الأول، دون التقيد بنسب محددة لكل فئة، ما يمنح الأندية التي تمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين، مثل العين والوحدة والجزيرة، فرصة مثالية لتقييم عناصرها الشابة ومنحها دقائق لعب تنافسية.

وتقضي اللوائح بعدم جواز مشاركة النادي بفريقين في مسابقات الفريق الأول ضمن الدرجة نفسها، وفي حال صعود أحد الفريقين إلى درجة يوجد بها الفريق الآخر، فإنه لا يُمنح حق الصعود، ويصعد الفريق الذي يليه في جدول الترتيب، ويطبق المبدأ ذاته في حالة الهبوط، بحيث يهبط الفريق الموجود في الدرجة نفسها إلى المستوى الأدنى.

ويقام دوري الدرجة الثالثة بنظام الدوري من مرحلتين، على أن تتأهل أربعة فرق إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم، بواقع صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد اعتمد مشاركة قياسية في مسابقات الفريق الأول للموسم الرياضي 2026-2027، بعدما ارتفع عدد الأندية المشاركة في دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة إلى 64 نادياً، في أكبر حضور للأندية منذ استحداث منظومة المسابقات الحالية.

ويتصدر دوري الدرجة الثالثة المشهد من حيث عدد المشاركين، بعدما استقر العدد عند 33 فريقاً موزعين على مجموعتين، تضم الأولى 17 فريقاً والثانية 16 فريقاً، في مؤشر يعكس النمو المتواصل لمسابقات الهواة والاهتمام المتزايد بالاستثمار في كرة القدم الإماراتية.

وكان الموسم الماضي قد شهد تتويج مودرن سبورت بلقب دوري الدرجة الثالثة، فيما صعدت أندية رمال الصحراء وفورت فيرتوس ونوفا ستار إلى دوري الدرجة الثانية.