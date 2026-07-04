التونسي أمان الله على أعتاب الوحدة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تغادر بعثة الفريق الأول لنادي الوحدة إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل، لبدء المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد 2026-2027، والذي انطلق رسمياً بالتجمع الداخلي وإجراء الفحوصات الطبية في مستشفى برجيل بأبوظبي.

ويتضمن برنامج الإعداد الخارجي لـ«العنابي» خوض أربع مباريات ودية خلال معسكر ألمانيا قبل العودة إلى أبوظبي في 27 يوليو الجاري، على أن يخوض الفريق من مباراتين إلى ثلاث مباريات ودية إضافية بعد العودة، ليرتفع إجمالي المباريات التحضيرية إلى سبع مواجهات، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وواصل «العنابي» ترتيب أوراقه للموسم الجديد بتدعيم صفوفه بضم اللاعب آشر أغبينون (20 عاماً)، تمهيداً لقيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وفي إطار تعزيز خياراته الدفاعية، كشفت وسائل إعلام تونسية عن اقتراب الوحدة من التعاقد مع الظهير الأيسر أمان الله مجهد «22 عاماً»، لاعب مستقبل سليمان، حيث من المنتظر أن يصل اللاعب إلى الإمارات يوم الاثنين لاستكمال إجراءات انتقاله، بعد التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف، على أن يوقّع عقداً يمتد لثلاثة مواسم مع «العنابي».

ويُعد مجهد من أبرز الأسماء الصاعدة في الدوري التونسي، بعدما انتقل بصورة نهائية من الترجي الرياضي التونسي إلى مستقبل سليمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يلفت الأنظار بأدائه المميز في النصف الثاني من الموسم.

ويقود الوحدة في الموسم الجديد مدربه البرازيلي بريكليس تشاموسكا، الذي حدّد هدفه الرئيسي بإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعد توليه المهمة خلفاً للمدرب المؤقت حسن العبدولي، الذي قاد الفريق إلى التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي.

وكان الوحدة أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري أدنوك للمحترفين، في وقت يطمح فيه لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ آخر تتويج في موسم 2009-2010، علماً بأن «العنابي» يملك أربعة ألقاب في المسابقة، تحققت في مواسم 1998-1999، و2000-2001، و2004-2005، و2009-2010.