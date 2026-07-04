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الرياضة

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى محطة ألمانيا

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى محطة ألمانيا
4 يوليو 2026 23:45

هامبورج (وام)
تتواصل غداً منافسات النسخة الثالثة والثلاثين من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بإقامة المحطة السادسة على مضمار هورنر رينبان بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن فعاليات ديربي ألمانيا التاريخي، في محطة جديدة للكأس الغالية على أحد أبرز المهرجانات الأوروبية لسباقات الخيل العالمية.وتحظى سباقات الكأس الغالية باهتمام ورعاية متواصلين من القيادة الرشيدة، دعماً للملاك والمربين في دول العالم المختلفة، وتشجيعاً لهم على اقتناء وتربية الخيل العربي الأصيل، بما يحافظ على مكانته ويرسّخ حضوره عالمياً، ويسهم في تطوير صناعة سباقات الخيل العربية.
وتكتسب المحطة الألمانية أهمية خاصة ضمن أجندة البطولة، لما تمثلّه من حضور مميّز في ديربي ألمانيا التاريخي، وانطلاقاً من حرص اللجنة العليا المنظمة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على اختيار أبرز المهرجانات والسباقات الكبرى، التي تقام في أهم المضامير العالمية، بما يعزّز ريادة وإرث الخيل العربي الأصيل، ويواكب المكانة المرموقة التي تحظى بها سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.
وينطلق سباق الكأس عند الساعة 4:40 مساءً بتوقيت هامبورج، لمسافة 1600 متر على الأرضية العشبية، ضمن سباقات الفئة الثانية، والمخصّصة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.
وتشهد المحطة الألمانية مواجهة قوية بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة، يتقدمها بطل محطة السويد لهذا الموسم الجواد «وسمي الخالدية» من نسل (غضنفر الخالدية × شذى الخالدية)، إلى جانب ممثلي وذنان ريسنغ: «شديا» من نسل (المرتجز × ركايا)، و«حصيف» من نسل (المرتجز × غزوة)، كما يسجل المالك محمد الحزامي حضوره عبر الجواد «إتش إم مجد الله» من نسل (عز الخيل × عنقاء كريم)، وتضم القائمة أيضاً الجواد «عماس» من نسل (مستر جينوكس × فارليت دي بيني)، و«بابيليون تي» من نسل (المرتجز × بايبا تي)، في سباق ينتظر أن يشهد منافسة قوية على لقب المحطة الألمانية للكأس الغالية.
وقال فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «يسعدنا مواصلة الكأس الغالية حضورها المميز في المضامير الأوروبية، والتواجد ضمن ديربي ألمانيا التاريخي، بما يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها السلسلة، ودورها الريادي في دعم خطط تطوير وازدهار سباقات الخيل العربية الأصيلة عالمياً».
وأكد أهمية المحطة الألمانية ضمن سباقات النسخة الثالثة والثلاثين، والحرص على إيصال رسالة البطولة في دعم الملاك والمربين ومرابط الخيل العربية في دول العالم المختلفة، بما يعزّز حضور الخيل العربي الأصيل في كبريات المهرجانات والمضامير الدولية.

 

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