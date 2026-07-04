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الرياضة

تأسيس أول مركز متخصص في علوم الشطرنج

تأسيس أول مركز متخصص في علوم الشطرنج
4 يوليو 2026 22:46

دبي (وام) 
ناقش «اتحاد الشطرنج» آليات استقطاب الكفاءات والخبرات الأكاديمية والبحثية، وبناء شبكة من المختصين لإعداد دراسات علمية تسهم في تطوير الأداء الفني والإداري، وتدعم صناعة القرار داخل الاتحاد وفق أسس علمية.واستعرضت لجنة الأبحاث والدراسات المعنية بالبحث الأكاديمي بالاتحاد في اجتماعها الأول، برئاسة البروفيسور غانم كشواني، التوجه نحو ترسيخ البحث العلمي، لتطوير اللعبة.
وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بحضور البروفيسور عبدالرحيم صابوني، والدكتور راشد كركين، والباحثة مها العامري إلى السياسات العامة للجنة، وسبل صياغة استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية، وإعداد برنامج العمل التنفيذي للمرحلة المقبلة.
وقررت تأسيس أول مركز بحثي متخصص في علوم الشطرنج، ليكون منصة للإنتاج العلمي والابتكار، تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في تطوير اللعبة، من خلال الشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية واستقطاب الخبرات والكفاءات المتخصصة.

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