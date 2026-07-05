كأس العالم 2026.. مبابي: فرنسا تُجيد «اللعب القذر» أيضاً

فيلادلفيا (أ ف ب)

أكد قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي أن فريقه مستعدٌّ لفعل كل ما يلزم من أجل مواصلة مشواره في كأس العالم، بعد تخطيه مواجهة ثمن النهائي المتوترة أمام الباراغواي بفوز صعب 1-0 امس.

وسجّل مبابي هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70، رافعاً رصيده في البطولة إلى سبعة أهداف، وإلى 19 هدفاً في إجمالي مشاركاته بكأس العالم، في مباراة شهدت استفزازات متكررة من لاعبي الباراغواي وفي ظل أجواء حارة بمدينة فيلادلفيا.

وقال مبابي: «كنا نعلم نوع المباراة التي تنتظرنا، وأعتقد أننا تعاملنا معها بشكل جيد»، وأضاف: «اعتقدوا أننا سنأتي ببدلات رسمية، وأننا سنكتفي باستعراض المهارات واللعب الجميل».

وتابع: «لكننا نعرف كيف نلعب اللعبة القذرة أيضاً. أعتذر عن التعبير، لكن لا مشكلة لدينا في ذلك. فعلنا ذلك، وانتصرنا، وكنا أفضل منهم حتى في هذا الجانب».

وأضاف: «طريقة لعبنا أظهرت أننا لسنا فريقاً يعتمد فقط على الهجوم. إذا كان علينا الدخول في الصراع البدني، فلا مشكلة لدينا في ذلك».

وشهدت المباراة طابعاً مشحوناً، ولم يُشهر الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف سوى ثلاث بطاقات صفراء جميعها لفرنسا، في لقاء تخلّله اشتباك بين لاعبي الفريقين قبل تنفيذ ركلة الجزاء، ومحاولات من لاعبي الباراغواي لإرباك التنفيذ.

وعلّق مبابي عن ذلك: «هذا أسلوبهم، وهذه طريقتهم في اللعب. كل فريق يلعب حسب نقاط قوته، لا توجد طريقة صحيحة وأخرى خاطئة، هناك طريقة واحدة فقط وهي الفوز».

وأردف نجم ريال مدريد الإسباني: «حاولوا التفوق علينا بطريقتهم، لكننا تفوّقنا عليهم أيضاً. والآن نتجه إلى المرحلة التالية».

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره المغربي في ربع النهائي الخميس في بوسطن، في إعادة لمواجهة نصف نهائي مونديال 2022 التي انتهت بفوز رجال المدرب ديدييه ديشان (2-0).