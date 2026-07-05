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الرياضة

6 مباريات في اليوم الأول للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية

6 مباريات في اليوم الأول للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية
5 يوليو 2026 09:34


عجمان (وام)
انطلقت أمس منافسات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية على ملاعب مركز كواترو الرياضي في عجمان، بمشاركة واسعة من الأكاديميات الرياضية الخليجية في حدث رياضي يعكس مكانة الإمارة وجهة رائدة لاستضافة البطولات الإقليمية، ويعزز جهودها في دعم القطاع الرياضي واكتشاف المواهب الكروية الناشئة.
وشهد اليوم الأول إقامة مباريات الجولة الافتتاحية، حيث واصلت الأكاديمية الأرجنتينية في منافسات فئة تحت 16 عاماً عروضها القوية بفوزها على أكاديمية سهم الكويتية (4-1)، في مباراة تألق خلالها الشيخ محمد بن عمار النعيمي بتسجيل هدفين، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي ختام مباريات اليوم الأول، تمكنت أكاديمية سمارت العمانية من الفوز على أكاديمية ليو العراقية بنتيجة (2-1)، ونال اللاعب عمر خلفان جائزة أفضل لاعب في المباراة.
واستهلت الأكاديمية الأرجنتينية بمنافسات تحت 14 عاماً مشوارها بفوز كبير على أكاديمية أوليه البحرينية (4-1)، وحصل اللاعب حمد أحمد ضياء على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتغلبت أكاديمية موهبة السعودية على أكاديمية ليو العراقية (2-1)، ونال اللاعب مشعل السندي جائزة أفضل لاعب في اللقاء.
وفي فئة تحت 12 عاماً تعادلت الأكاديمية الأرجنتينية مع أكاديمية يورو سوكر الإماراتية (2-2)، ونال اللاعب ياسين قادري من أكاديمية يورو سوكر جائزة أفضل لاعب، بينما حققت أكاديمية العين في اللقاء الثاني فوزاً مستحقاً على أكاديمية موهبة السعودية (4-1)، وحصد عمر رامي جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وأكد عبد العزيز عبد الله، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي، أن انطلاقة النسخة التاسعة جاءت مميزة على المستويين التنظيمي والفني، مشيداً بالمشاركة الواسعة للأكاديميات الخليجية والمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون، والتي عكست حجم الاستعدادات التي سبقت البطولة.
وأضاف أن اللجنة المنظمة حريصة على توفير بيئة رياضية احترافية تسهم في تنمية مهارات اللاعبين، وتعزز التنافس الشريف بينهم، بما يحقق أهداف المهرجان في اكتشاف وصقل المواهب الكروية، وترسيخ أواصر التعاون الرياضي بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

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