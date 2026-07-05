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الرياضة

نفوق «موتيفاتور» بطل الديربي الإنجليزي إثر نوبة قلبية

نفوق «موتيفاتور» بطل الديربي الإنجليزي إثر نوبة قلبية
5 يوليو 2026 12:01


عصام السيد (أبوظبي)
نفق الجواد «موتيفاتور»، بطل ديربي إبسوم الإنجليزي عن عمر يناهز 24 عاماً، ويعتقد أن ابن «مونتجو»، الذي أكمل لتوّه موسمه العشرين في تحسين أنسال الخيول، قد توفي إثر نوبة قلبية مشتبه بها ليلة الجمعة.
ومرّت 21 عاماً على فوز «موتيفاتور»، التاريخي في سباق ديربي إبسوم، حيث تفوّق على «ووك إن ذا بارك» بفارق خمسة أطوال، بينما حلّ الأسطورة «دوباوي» ثالثاً، وهو فوزٌ سيبقى محفوراً في الذاكرة، وأشاد المدرب مايكل بيل بالحصان «موتيفاتور» ووصفه بأنه «حصان سباق استثنائي».
ووصفت بداية القصة في مزاد تاترسالز لبيع الخيول الصغيرة في أكتوبر بأنها «لحظة استثنائية»، حيث بذل فريق نادي رويال أسكوت للسباق جهداً مضاعفاً قبل أن يحصل على ابن «مونتجو» من أول جيل له مقابل 75.000 جنيه إسترليني فقط.
وفاز «موتيفاتور» بكأس «ريسينج بوست تروفي» من الفئة الأولى في سن الثانية فقط، في ثاني مشاركة له في مضمار السباق، وعزّز موقعه في صدارة سباقات «الديربي» بفوزه في سباق «دانتي ستيكس» في يورك في مايو.
تمت تربية «موتيفاتور» في مزرعة ديرفيلد، واشتراه وارن في عام 2003 قبل انضمامه إلى المدرب مايكل بيل، وتقاعد في مزارع الخيول الملكية مقابل رسوم تعريفية قدرها 20.000 جنيه إسترليني، وقد أنتج جيله الرابع نجمه الأكبر، الفرس «تريف» الفائزة مرتين بسباق قوس النصر الفرنسي.
ومن جهة أخري أثبت الحصان «العاصي» لشادويل، الفائز بالعديد من سباقات الفئة الثالثة، تفوّقه على منافسيه بعودته إلى سكة الانتصارات في سباق «تشارلي وود ستيكس» المصنف، حيث عاد إلى المنافسة هذا الموسم بحصوله على المركز الثاني في سباق «جون بورتر» في نيوبري في أبريل.

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