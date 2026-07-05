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الرياضة

إنريكي يلخّص موهبة أوناحي: «من أين جاء هذا اللاعب، إنه مذهل»

إنريكي يلخّص موهبة أوناحي: «من أين جاء هذا اللاعب، إنه مذهل»
5 يوليو 2026 16:30
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معتز الشامي (أبوظبي)
أعاد عز الدين أوناحي كتابة قصته من جديد في كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب المغرب إلى فوز كبير على كندا بثلاثية نظيفة، مقدِّماً أداءً أعاد إلى الأذهان المستويات الاستثنائية التي خطف بها الأنظار في مونديال قطر 2022، وأكد أن رحلته لم تتوقف عند نصف النهائي التاريخي، بل بدأت منه.
وقبل أربعة أعوام، تحوّل أوناحي إلى أحد أبرز اكتشافات كأس العالم، حتى إن المدرب الإسباني لويس إنريكي تساءل بعد مواجهة المغرب: «من أين جاء هذا اللاعب؟ لم يتوقف عن الركض، إنه مذهل»، كلمات لخّصت الصدمة التي أحدثها لاعب كان قبلها بعام واحد فقط ينشط في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي.
لكن طريق أوناحي لم يكن مفروشاً بالورود. فبعد انتقاله إلى مارسيليا وسط توقعات كبيرة، عانى من عدم الاستقرار الفني، ولم ينجح في التأقلم مع أسلوب المدرب إيجور تودور، ليخرج بعدها معاراً إلى باناثينايكوس اليوناني، قبل أن ينتقل إلى جيرونا الإسباني، حيث وجد أخيراً البيئة التي أعادت إليه ثقته ومستواه.
ورغم هبوط جيرونا إلى الدرجة الثانية، فإن أوناحي كان أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإسباني، بعدما حصل على حرية هجومية أكبر سمحت له باستغلال أهم مميزاته، وهي التحرك بين الخطوط، وصناعة اللعب، والوصول المستمر إلى منطقة الجزاء.
وجاءت مباراة كندا لتؤكد اكتمال رحلة العودة. ففي وقت عانى فيه المنتخب المغربي أمام الضغط الكندي خلال الشوط الأول، ظهر أوناحي في اللحظة المناسبة، وسجّل الهدف الأول بتسديدة متقنة بعد تمريرة من أشرف حكيمي، قبل أن يختتم الثلاثية بهدف رائع، إثر هجمة مرتدة سريعة وصناعة من إبراهيم دياز، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.
مدرب المغرب محمد وهبي أكد أن اللاعب أصبح أكثر نضجاً مقارنةً بمونديال 2022، مشيراً إلى أن تغيير طريقة اللعب ومنحه أدواراً هجومية أكبر ساعده على تقديم أفضل مستوياته، وأضاف أن أوناحي بات أكثر حضوراً في الثلث الأخير، وأكثر تأثيراً داخل منطقة الجزاء.
وتضاعفت أهمية أوناحي بعد إصابة إسماعيل الصيباري مبكراً، إذ تحمّل مسؤولية قيادة الهجوم، ونجح في تعويض غياب أحد أبرز أسلحة المغرب الهجومية.
وبينما يواصل «أسود الأطلس» كتابة التاريخ ببلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية توالياً، يبدو أن أوناحي يستعد أيضاً لفصل جديد في مسيرته الاحترافية، مع تزايد اهتمام الأندية الأوروبية بضمه، مستفيدةً من الشرط الجزائي المغري في عقده مع جيرونا.
وهذه المرة، لن يكون الاهتمام بسبب بطولة واحدة فقط، بل نتيجة لاعب عاد أكثر نضجاً، وأكثر اكتمالاً، وأثبت أن تألق مونديال 2022 لم يكن مصادفة، بل بداية لمسيرة لاعب يواصل التطور مع كل محطة جديدة.

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