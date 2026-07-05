كأس العالم 2026.. إسبانيا تكتب التاريخ بأرقام قياسية تُعزز حلم اللقب

معتز الشامي (أبوظبي)

تواصل إسبانيا تقديم عروضها المبهرة في كأس العالم 2026، مؤكدة مكانتها بين أبرز المرشحين للفوز باللقب، بعدما واصلت تحطيم الأرقام القياسية على المستويين الفردي والجماعي، في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه الفريق بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وجاءت أحدث إنجازات المنتخب الإسباني بعد فوزه الكبير على النمسا بنتيجة 3-0 في دور الـ32، وهي المرة الأولى التي يحسم فيها «لا روخا» مواجهة إقصائية في كأس العالم خلال الوقت الأصلي منذ فوزه في نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010.

كما يُعد هذا الانتصار الأكبر لإسبانيا في مباراة إقصائية بالمونديال، منذ تغلُّبها على سويسرا 3-0 في الثاني من يوليو 1994 بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وعلى المستوى الفردي، دخل الحارس أوناي سيمون تاريخ كأس العالم بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام النمسا، رافعاً رصيده إلى 519 دقيقة متتالية دون استقبال أي هدف في البطولة، متجاوزاً الرقم التاريخي الذي سجّله الحارس الإيطالي والتر زينجا في مونديال 1990 بفارق دقيقتين.

كما عادل سيمون رقم زينجا في عدد المباريات المتتالية بشباك نظيفة، بعدما خرج دون استقبال أهداف في 5 مباريات متتالية، علماً بأن سلسلة الحارس الإسباني امتدت بين مواجهة المغرب في مونديال قطر و4 مباريات في نسخة 2026.

وفي الخط الأمامي، يواصل ميكيل أويارزابال كتابة فصول جديدة من التألق، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة الحالية، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجّلها لاعب إسباني في نسخة واحدة من كأس العالم، والمسجّل باسم إيميليو بوتراغينيو في مونديال 1986 ودافيد فيا في نسخة 2010، برصيد 5 أهداف لكل منهما.

ولا يقتصر تألق مهاجم ريال سوسيداد على المونديال فقط، حيث سجّل 16 هدفاً وقدّم 6 تمريرات حاسمة في آخر 17 مباراة مع المنتخب الإسباني، ليرفع رصيده الدولي إلى 29 هدفاً ويصبح سادس أفضل هداف في تاريخ «لا روخا».

ويمتلك أويارزابال أيضاً سجّلاً مميزاً في المباريات الإقصائية، بعدما أحرز 8 أهداف في 13 مباراة من هذا النوع، وهو أفضل معدّل تهديفي للاعب إسباني في مواجهات «خروج المغلوب».

ورغم بروز النجوم، فإن قوة المنتخب الإسباني تكمن في الأداء الجماعي، حيث نجح لويس دي لا فوينتي، خلال أكثر من 3 سنوات، في بناء فريق يتميز بالصلابة والتنظيم، ووصل إلى 35 مباراة رسمية متتالية دون هزيمة، وهو رقم غير مسبوق عالمياً في المباريات الرسمية.

ومنذ توليه قيادة المنتخب، خاض دي لا فوينتي 46 مباراة، لم يخسر خلالها سوى مرتين، أمام اسكتلندا في مباراة رسمية، وأمام كولومبيا وديا، بينما قاد إسبانيا للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023، ثم بطولة أوروبا 2024، ليقترب من معادلة إنجازات المدرب فيسنتي ديل بوسكي.

ومع استمرار هذا الزخم، تدخل إسبانيا الأدوار الحاسمة من مونديال 2026 بثقة كبيرة، واضعة نُصب عينيها مواصلة رحلة تحطيم الأرقام والسعي نحو استعادة لقب كأس العالم.