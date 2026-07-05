204 لاعبين يدشّنون بطولة الإمارات الفردية للشطرنج



دبي (الاتحاد)

افتتح الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الشطرنج، منافسات بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي انطلقت مساء أمس السبت في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 204 لاعبين ولاعبات يمثّلون مختلف أندية الدولة، في تأكيد جديد على اتساع قاعدة الممارسين ونجاح جهود اكتشاف المواهب الواعدة.

وشهد حفل الافتتاح حضور محمد وسيم الخياط، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبدالله حسن الحمادي، الأمين العام للاتحاد، وحسين عبدالله الخوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعارف إسماعيل الخوري، نائب رئيس النادي، وعثمان موسى، عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعبدالله مراد المازمي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعبدالغفور الرئيسي، عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين.

وتُعد البطولة إحدى أبرز محطات روزنامة الاتحاد للموسم المحلي، لما تُمثله من أهمية في اكتشاف وصقل المواهب في المراحل السنية المبكرة، إلى جانب توفير منصة للأجهزة الفنية لمتابعة اللاعبين المميزين واختيارهم لبرامج الإعداد والمنتخبات الوطنية، ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى بناء جيل قادر على تمثيل الدولة في الاستحقاقات القارية والدولية، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028 الذي تستضيفه الإمارات.

وأسفرت منافسات الجولة الأولى لفئة تحت 8 سنوات للأولاد عن تحقيق 15 لاعباً العلامة الكاملة، فيما حققت 8 لاعبات الفوز الأول في منافسات الإناث. وفي فئة تحت 10 سنوات للأولاد، تصدّر 24 لاعباً الترتيب بعد الجولة الأولى، بينما حققت 14 لاعبة الفوز الأول في منافسات الإناث.

وأكد الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري أن بطولات الفئات السنية تُمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجية الاتحاد، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وصقلها يأتيان في مقدمة أولويات مجلس الإدارة، خاصة مع الاستعداد لاستضافة أولمبياد الشطرنج 2028، بما يضمن إعداد جيل من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل الإمارات بصورة مشرفة.