النمساوي لازارو: إيفيتش حسم قراري بالانضمام إلى العين وطموحاتي بلاحدود

معتز الشامي (أبوظبي)

أبدى الجناح النمساوي فالنتينو لازارو، المنضم حديثاً إلى صفوف العين، سعادته الكبيرة بالانتقال إلى قلعة «الزعيم»، مؤكداً أن انطباعه عن النادي كان إيجابياً منذ اللحظة الأولى، وهو ما جعل قرار انتقاله سهلاً للغاية.

وقال لازارو في تصريحات إعلامية: «شعرتُ بسعادة كبيرة منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هنا، وشعرت بإحساس رائع بعد الاجتماعات التي عقدتها مع مسؤولي النادي»، وأضاف: «كنت أعرف العين مسبقاً، لكن عندما زرتُ النادي وشاهدت المرافق والتقيت بالأشخاص الذين يعملون فيه، أدركت سبب كونه أكبر نادٍ في الإمارات».

وأكمل: «سمعتُ الكثير عن العين من قبل، لكنني لم أكن أعرف تفاصيل العمل داخل النادي، زرتُ مقر النادي قبل عدة أسابيع، ومنذ تلك الزيارة ترك لدي انطباعاً مميزاً، لذلك لم يكن قرار الانضمام سهلا بالنسبة لي».

وأوضح اللاعب النمساوي أن المدير الفني للعين فلاديمير إيفيتش لعب دوراً مهماً في حسم قراره، قائلاً: «الاجتماعات التي جمعتني بالمدرب كانت من أبرز الأسباب التي شجّعتني على القدوم إلى العين، فقد منحني تصوراً واضحاً عن بيئة العمل داخل الفريق، كما تابعتُ ما حققه النادي في السنوات الماضية، وخاصة الموسم الأخير، وهو ما زاد من حماسي لخوض هذه التجربة، وأنا أعلم جيداً مكانة العين وتطلعات جماهيره، كما شاهدت عدداً من مباريات الفريق، لذلك أتطلع للمساهمة في تطوير الأداء وتحقيق الأهداف التي وضعها النادي للموسم الجديد».ويمتلك لازارو خبرات كبيرة في الدوريات والأندية الأوروبية، وقد بدأ اللاعب مسيرته في أكاديمية جراتسر آ كيه النمساوية، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية ريد بول سالزبورج، التي شهدت انطلاقته نحو الاحتراف، لينتقل بعدها إلى هيرتا برلين الألماني، ثم إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وصولاً إلى تورينو الإيطالي، حيث واصل مسيرته في الدوري الإيطالي.

وسيكون لازارو أحد أبرز أعمدة الفريق في ظل الأهداف المعلنة للموسم المقبل، لاسيما المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، وعن خبراته السابقة، قال: «خضتُ تجارب عديدة في عدة دول، وكل تجربة كانت مختلفة ومميزة بطريقتها الخاصة. أتمنى أن أنقل هذه الخبرات إلى العين، وأن أساعد الفريق، سواء مع اللاعبين الشباب أو أصحاب الخبرة، وأن أكون عنصراً قيادياً داخل الملعب وخارجه».

وأكد لازارو أن أهدافه تتوافق مع طموحات النادي، موضحاً: «هدفي الأول هو المساهمة في الحفاظ على لقب الدوري الذي حققه الفريق الموسم الماضي، كما أن دوري أبطال آسيا بطولة كبيرة، وأعتقد أننا قادرون على المنافسة عليها إذا واصلنا العمل بجد».

وأستكمل الجناح النمساوي حديثه، موجِّهاً رسالة إلى جماهير العين، قائلاً: «جئت إلى هنا بعقلية الفوز بالألقاب. أتطلع لخوض مباراتي الأولى على هذا الملعب ورؤية جماهير العين التي قدّمت دعماً رائعاً للفريق في الموسم الماضي، وأعدهم بأن أبذل كل ما لدي، وأن أعمل بكل اجتهاد لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه».وعن أسلوبه داخل الملعب، اختتم لازارو حديثه قائلاً: «أعتقد أن أبرز نقاط قوّتي هي صناعة الفرص وتهيئة الكرات الحاسمة للمهاجمين، وسأبذل قصارى جهدي على الأطراف لتقديم أكبر عدد ممكن من التمريرات الحاسمة والمساهمة في تسجيل الأهداف».



نقلة نوعية

يُشكل انضمام لازارو إضافة نوعية لمنظومة الفريق، بفضل خبرته الدولية، وتنوع أدواره داخل الملعب، وتجربته في عدد من أقوى الدوريات الأوروبية، بما يدعم خيارات الجهاز الفني، ويعزّز جاهزية الفريق للاستحقاقات المقبلة.



423 مباراة

خلال مسيرته الاحترافية، خاض لازارو 423 مباراة رسمية، سجّل خلالها 25 هدفاً، وصنع 59 هدفاً، كما اكتسب خبرات تنافسية كبيرة من مشاركاته في الدوري الإيطالي، والألماني، والإنجليزي، والبرتغالي، إلى جانب منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.