اتفاقية تعاون لتطوير رياضة البادل مع أكاديمية جوستافو براتو العالمية



دبي (وام)

اختُتمت اليوم الدورة المتقدمة للمدربين واللاعبين، التي أقيمت في فرع أكاديمية «بادل كينجدم» بمدينة دبي، لتكون باكورة التعاون بين الأكاديمية وأكاديمية جوستافو براتو العالمية، في إطار اتفاقية تم الإعلان عنها مع مجلس دبي الرياضي واتحاد التنس والبادل.

وشهدت المناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين «بادل كينجدم» وأكاديمية جوستافو براتو الإسبانية، المملوكة للمدرب العالمي جوستافو براتو، بهدف نقل خبراته التدريبية إلى مدرّبي ولاعبي الأكاديمية في فروعها الثلاثة بدبي وأبوظبي والبحرين، من خلال تطبيق منهجية تدريب معتمدة عالمياً تجمع بين الجوانب النظرية والعملية، وتستند إلى سجلٍّ من النجاحات في إعداد اللاعبين.

وقّع الاتفاقية عبدالله الجراح عن أكاديمية «بادل كينجدم»، فيما وقّعها جوستافو براتو عن أكاديمية جوستافو براتو.

شارك في الدورة، 14 دارساً ودارسة يمثّلون 6 دول هي الإمارات، والأرجنتين، ومصر، وسوريا، وإسبانيا، وإيران، وسط تطلعات بأن تسهم مخرجاتها في دعم تطوير رياضة البادل في الإمارات والمنطقة وصولاً إلى مستويات عالمية.

وبموجب الاتفاقية، تعتمد «بادل كينجدم» منهجية أكاديمية جوستافو براتو إطاراً رسمياً للتدريب في جميع فروعها، التي تضم 9 ملاعب داخلية بمواصفات احترافية، وتخدم مجتمعاً يزيد على 18 ألف لاعب وزائر في المنطقة.

يُعد جوستافو براتو من أبرز المدربين في تاريخ البادل الاحترافي، إذ طوّر على مدى 25 عاماً منهجية تدريبية أصبحت مرجعاً في إعداد اللاعبين على أعلى المستويات.

ومن أبرز خريجي مدرسته الثنائي أرتورو كويّو وأجوستين تابيا، المصنفان حالياً في المركز الأول عالمياً في جولة «بريميير بادل»، إلى جانب لاعبين بارزين سبق لهم تصدر التصنيف العالمي، منهم ماكسي سانشيز وباولا خوسيماريا.

وتنص الاتفاقية على تنظيم برامج تدريبية يشرف عليها المدربون المعتمدون في «بادل كينجدم» وفق منهجية براتو، وتشمل ثلاثة مسارات مخصّصة للاعبين البالغين والناشئين، إضافة إلى برامج تدريبية مكثفة للشركات والأفراد.

تأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده رياضة البادل في منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث برزت دولة الإمارات بوصفها إحدى أسرع الأسواق نمواً لهذه الرياضة خارج أوروبا، مع تزايد عدد مشغّلي الملاعب في دبي وأبوظبي، وتصاعد اهتمام الاتحاد الدولي للبادل بالمنطقة باعتبارها إحدى أولوياته الاستراتيجية.