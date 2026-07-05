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الرياضة

الرأس الأخضر.. استقبال الأبطال في عيد الاستقلال!

الرأس الأخضر.. استقبال الأبطال في عيد الاستقلال!
5 يوليو 2026 19:05

برايا (أ ف ب) 
استقبل آلاف المشجعين منتخب الرأس الأخضر اليوم، رافعين لافتات في مطار العاصمة برايا لدى عودة الفريق بعد خسارته المشرفة أمام الأرجنتين 2-3 في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة للدهشة.ويستعد منتخب "أسماك القرش الزرقاء" لموكب احتفالي في شوارع العاصمة قبل لقاء رئيس وأعضاء آخرين من حكومة هذه الدولة الأرخبيلية الصغيرة الواقعة غرب إفريقيا.
وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى الأدوار الإقصائية في مشاركته الأولى في كأس العالم، وادخل الفرحة إلى قلوب جماهيره واكتسب شعبية عالمية بعدما فاقت نتائجه التوقعات، في مباراة ملحمية ضمن دور الـ32 في ميامي، كاد منتخب الرأس الأخضر أن يُقصي الأرجنتين، لكن حامل اللقب انتزع الفوز 3-2 في الوقت الإضافي.
وتزامن وصول المنتخب إلى الوطن مع عيد استقلال الرأس الأخضر، حيث تحتفل البلاد بالذكرى السنوية الـ 51 لاستقلالها عن البرتغال التي حكمت البلاد لمدة 500 عام.

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