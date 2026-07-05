الأحد 5 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيجولا إلى ربع نهائي ويمبلدون

بيجولا إلى ربع نهائي ويمبلدون
5 يوليو 2026 19:18

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
انسحاب الشقيقتين وليامز من منافسات الزوجي في ويمبلدون
المونديال يضع ويمبلدون للتنس في مأزق!


 فازت جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة عالمياً، الأحد في مباراة أميركية خالصة على منافستها الأصغر سنا، إيفا يوفيتش السادسة عشرة، وضمنت المقعد الأول في ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.وبعدما عانت من ضعف إرسالها في المجموعة الأولى، استعادت بيجولا، وصيفة بطولة الولايات المفتوحة 2024، إيقاعها في المجموعة الثانية، قبل أن تحسم الثالثة لصالحها وتفوز بنتيجة 4-6 و6-3 و6-1.
 وخاضت يوفيتش في سن الثامنة عشرة، أول مباراة لها في الدور الرابع من ويمبلدون بعد وصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، وبعد تأهلها إلى ربع النهائي، عادلت بيجولا أفضل إنجاز لها في ويمبلدون، بعد ثلاث سنوات من بلوغها المرحلة نفسها عندما خسرت أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في طريق الاخيرة للفوز باللقب.
 وستلعب المصنفة الرابعة على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بممواجهة إما السويسرية بليندا بنتشيتش الحادية عشرة التي وصلت إلى نصف النهائي في الموسم الماضي، أو مواطنتها كوكو جوف السابعة التي لم تتجاوز الدور الرابع في لندن.

ويمبلدون
بطولة ويمبلدون
التنس
آخر الأخبار
شعار البرلمان العربي للطفل
علوم الدار
البرلمان العربي للطفل يناقش في الشارقة دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للنشء
اليوم 19:50
لوكلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1
الرياضة
لوكلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1
اليوم 19:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة البيرو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة البيرو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية
اليوم 19:30
بيجولا إلى ربع نهائي ويمبلدون
الرياضة
بيجولا إلى ربع نهائي ويمبلدون
اليوم 19:18
قتيل بهجوم على شبه جزيرة القرم
الأخبار العالمية
قتيل بهجوم على شبه جزيرة القرم
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©