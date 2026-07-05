بيجولا إلى ربع نهائي ويمبلدون

لندن (أ ف ب)



فازت جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة عالمياً، الأحد في مباراة أميركية خالصة على منافستها الأصغر سنا، إيفا يوفيتش السادسة عشرة، وضمنت المقعد الأول في ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.وبعدما عانت من ضعف إرسالها في المجموعة الأولى، استعادت بيجولا، وصيفة بطولة الولايات المفتوحة 2024، إيقاعها في المجموعة الثانية، قبل أن تحسم الثالثة لصالحها وتفوز بنتيجة 4-6 و6-3 و6-1.

وخاضت يوفيتش في سن الثامنة عشرة، أول مباراة لها في الدور الرابع من ويمبلدون بعد وصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، وبعد تأهلها إلى ربع النهائي، عادلت بيجولا أفضل إنجاز لها في ويمبلدون، بعد ثلاث سنوات من بلوغها المرحلة نفسها عندما خسرت أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في طريق الاخيرة للفوز باللقب.

وستلعب المصنفة الرابعة على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بممواجهة إما السويسرية بليندا بنتشيتش الحادية عشرة التي وصلت إلى نصف النهائي في الموسم الماضي، أو مواطنتها كوكو جوف السابعة التي لم تتجاوز الدور الرابع في لندن.