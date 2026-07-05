«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الأولى من طواف فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

استهل فريق الإمارات-إكس ار جي للدراجات مشاركته في طواف فرنسا 2026 بأداء جماعي مميز، بعدما أنهى المرحلة الافتتاحية لسباق الزمن للفرق في المركز الثالث، ليضع أول لبنات حملة الدفاع عن لقبه بقيادة السلوفيني تادي بوجاتشار، المتوج بالنسخ الأربع الأخيرة من السباق.

وعبر بوجاتشار خط النهاية أولاً، تلاه مباشرة زميله في الفريق إسحاق ديل تورو، بعدما نجح الثنائي في استثمار اللوائح الجديدة الخاصة بسباق الزمن للفرق، والتي تحتسب توقيت أسرع دراج في الفريق بدلاً من احتساب زمن رابع متسابق كما كان معمولاً به سابقاً.

وأنهى بطل العالم المرحلة بفارق 12 ثانية فقط عن فريق فيسما-ليز آ بايك، الذي سجل أسرع زمن وانتزع الفوز بالمرحلة الافتتاحية، وفي المقابل، منحت هذه الجهود التي بذلها الفريق الهولندي القميص الأصفر للدراج يوناس فينجيجارد، بطل طواف فرنسا مرتين، بينما كان بوجانشار الأسرع على الصعود الأخير، لينتزع صدارة تصنيف أفضل دراج مرتفعات ويرتدي القميص المنقط في المرحلة الثانية.

أما القميص الأخضر، فذهب إلى الكولومبي إيفان برنال من فريق نيتكومباني إنيوس، في حين نال الإسباني خوان أيوسو من ليدل-تريك القميص الأبيض المخصص لأفضل دراج شاب.

ودخل فريق الإمارات-إكس ار جي السباق كآخر الفرق المنطلقة من منصة البداية في برشلونة، ونجح في ترجمة أشهر من التحضيرات إلى أداء تنافسي منذ الكيلومترات الأولى.

وبفضل العمل الكبير الذي قدمه بطلا سباقات البطولة الوطنية نيلس بوليت وفيليكس جروسشارتنر، إلى جانب آدم ييتس وبراندون ماكنولتي وتيم ويلينز وفلوريان فيرميرش، مر الفريق عبر نقطتي التوقيت الأولى والثانية، وهو يحتل المركز الرابع المؤقت.

وفي الأمتار الحاسمة، تولى ديل تورو وبوجاتشار قيادة المهمة، قبل أن يشن الأخير هجومه قبل نحو 700 متر من خط النهاية، مستفيداً من التعديلات الجديدة على قوانين السباق لتحقيق أفضل زمن ممكن لفريقه.

وواصل ديل تورو اندفاعه حتى خط النهاية، ليضمن مع بوجاتشار التواجد ضمن العشرة الأوائل في الترتيب العام عقب نهاية المرحلة الأولى.

واحتل بوجاتشار المركز الثالث في التصنيف العام بفارق 12 ثانية عن المتصدر فينجيجارد، فيما جاء ديل تورو في المركز السادس بفارق 26 ثانية.

وقال تادي بوجاتشار بعد السباق: «قدمنا سباقاً رائعاً للغاية، وكنا نستهدف الفوز، لكن ما أنجزناه كفريق يدعو للفخر،لاسيما وأن هذا النوع من المراحل مرهق للغاية، وأضاف: نستعد لأشهر من أجل سباق لا يتجاوز عشرين دقيقة، كانت المهمة مليئة بالضغوط، لكنني استمتعت بها، خصوصاً أنها المرة الأولى منذ فترة طويلة التي أخوض فيها سباق فرق ضد الساعة، وتغادر هذه المرحلة ونحن سعداء بما قدمناه ومتحمسين لما هو قادم».

وتابع: «من الرائع بداية الطواف بقميص أفضل متسلق، رغم أن الصعود كان قصيراً، إسحاق قدم أداءً استثنائياً، وكذلك جميع أفراد الفريق الذين قدموا المطلوب، وبكل تأكيد هذا القميص ثمرة العمل الجماعي الذي قمنا به جميعاً».