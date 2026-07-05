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الرياضة

صقر بن سعود يشهد ختام النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية

صقر بن سعود يشهد ختام النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية
5 يوليو 2026 22:47


رأس الخيمة (وام)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، ختام منافسات النسخة الثانية من «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»، الذي أقيم في الصالة الرياضية بمنطقة الظيت.
وتوّج الشيخ صقر بن سعود المتسابق أحمد محمد اشتيري الطنيجي بطلاً للمبادرة، بعد فوزه بالمركز الأول، كما كرّم 20 فائزاً في ختام المبادرة، التي شهدت مشاركة 126 متسابقاً من أبناء إمارة رأس الخيمة، تراوحت أعمارهم بين 13 و30 عاماً، ونجح المشاركون في تحقيق خسارة إجمالية بلغت 726 كيلوغراماً على مدار فترة التحدي.
وتعد المبادرة إحدى أبرز الأحداث الرياضية الهادفة إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية، وترسيخ مفهوم أسلوب الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة.
وأكد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي أن «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية» يمثل إحدى المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، بما يسهم في إعداد جيل يتمتع بالصحة واللياقة والانضباط، ويحفز الشباب على تبني أنماط حياة صحية، ويعزز قيم التنافس الإيجابي.
وشهدت التصفيات، التي انطلقت مطلع العام الحالي، منافسات قوية اتسمت بالإثارة والندية، في ظل مستويات بدنية وفنية عالية قدمها المشاركون، إلى جانب حضور جماهيري لافت رافق مختلف مراحل المنافسات، ليحجز 20 متسابقاً مقاعدهم في المرحلة النهائية بعد منافسة محتدمة.
ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و49 ألف درهم للفائز بالمركز الثاني، و48 ألف درهم للفائز بالمركز الثالث، فيما تتدرج قيمة الجوائز حتى المركز العشرين، الذي يحصل صاحبه على 31 ألف درهم، تأكيداً لحرص المبادرة على تحفيز المشاركين وتقدير تميزهم وإنجازاتهم.

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