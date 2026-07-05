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الرياضة

مونديال 2026: منتخب الأردن ينفصل عن مدربه جمال سلامي

مونديال 2026: منتخب الأردن ينفصل عن مدربه جمال سلامي
5 يوليو 2026 23:03

 
عمان (أ ف ب)

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كأس العالم 2026
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أقال الاتحاد الأردني لكرة القدم مدربه الأردني جمال سلامي بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2026 في كرة القدم.
وفي مشاركته الأولى في كأس العالم، خسر الأردن أمام النمسا 1-3، الجزائر 1-2 والأرجنتين 1-3، وودع من دور المجموعات بعد أن فقد الأمل بالتأهل عقب مباراته الثانية.
وكان عقد سلامي، المدرب السابق للرجاء البيضاوي والفتح في المغرب، ينتهي بعد كأس آسيا 2027.
وكتب رئيس الاتحاد الأردني الأمير علي بن الحسين في حسابه على منصة «إكس» معلقاً على صورة له مع سلامي: «أثناء لقائي مع الأخ العزيز الكابتن جمال السلامي اليوم. ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى، نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم».
تابع: «لقد كانت تجربتك مع النشامى تجربة استثنائية، وستبقى دائماً ابناً عزيزاً للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية. كل الأمنيات لك بدوام التوفيق والنجاح في محطتك المقبلة، كما ستظل أهلاً للمشورة وصاحب خبرة نعتز بها ونستفيد منها».
وبعد خسارته أمام الأرجنتين، أوضح سلامي أن الأخطاء التي تُرتكب أمام بطل العالم «تدفع ثمنها غالياً»، لكنه أكّد أن اللاعبين «أصبحوا أكثر إدراكاً لمتطلبات اللعب في المستوى العالي».

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