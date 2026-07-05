أوساكا تسقط المصنفة الأولى عالمياً في ويمبلدون



لندن (أ ف ب)

ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، من الدور ثمن النهائي بخسارتها أمام اليابانية ناومي أوساكا الرابعة عشرة بنتيجة 6-2 و7-6 (7-2) اليوم الأحد.

لم يسبق لليابانية، البالغة 28 عاماً والتي كانت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، أن تجاوزت الدور الثالث على ملاعب لندن العشبية قبل بطولة هذا العام. كما خسرت جميع مبارياتها الثلاث أمام سابالينكا في عام 2026.

ثأرت أوساكا لهزيمتها أمام البيلاروسية في دور الـ16 من بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو، بإقصائها لزميلتها الحائزة على أربع ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وذلك بفضل أدائها الرائع على الملعب الرئيس.

مرّت خمس سنوات منذ أن توّجت أوساكا بآخر ألقابها في البطولات الأربع الكبرى وتحديدا في بطولة أستراليا المفتوحة.

وبفضل مدربها البولندي توماش فيكتوروفسكي الذي سبق له تدريب مواطنته إيجا شفيونتيك، استعادت اليابانية بريقها، ووصلت إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، واستمرت في تألقها حتى هذا العام.

لم تخسر أوساكا أي مجموعة في مبارياتها الأربع الأولى في بطولة ويمبلدون.

وبدأت أوساكا أخيراً في استعادة مستواها المعهود على الملاعب العشبية، وقد سرقت الأضواء ليس فقط بفضل نتائجها، بل بفضل أزيائها اللافتة للنظر التي تظهر بها عند دخولها الملعب.

ستلعب أوساكا في ربع النهائي مع التشيكية كارولينا موخوفا التاسعة في مباراة تحديد المتأهلة إلى دور الأربعة.