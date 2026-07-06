كأس العالم 2026.. المنتخب الإنجليزي يحجز بطاقة الصعود لدور الثمانية



مكسيكو سيتي (وام)

حجز المنتخب الإنجليزي بطاقة الصعود لدور الثمانية بكأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره المكسيكي 3-2، في المباراة التي أقيمت اليوم في مكسيكو سيتي، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 36 عن طريق جود بلينجهام، ولم تمر سوى دقيقتين ليضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه.

ونجح منتخب المكسيك في تقليص الفارق في الدقيقة 42 عن طريق خوليان، وعاد وسجل منتخب إنجلترا الهدف الثالث عن طريق هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 60، لكن المنتخب المكسيكي نجح في تسجيل الهدف الثاني بالطريقة ذاتها عبر راؤول خيمنيز في الدقيقة 69.

ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره النرويجي الأحد المقبل في دور الثمانية، فيما ودع منتخب المكسيك البطولة.