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كأس العالم 2026.. بكى نيمار وفرح هالاند

كأس العالم 2026.. بكى نيمار وفرح هالاند
6 يوليو 2026 09:09
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إيست رذرفورد (رويترز)
سجّل إيرلينج هالاند ثنائية في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، قاد بها النرويج ⁠إلى الفوز 2-1 على البرازيل بطلة العالم خمس مرات، والتأهّل ​للمرة الأولى في تاريخها إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة ​القدم، ليفرح هالاند ويبكي نيمار ورفاقه.
ورغم قلة مشجّعيها بشكل كبير، مقارنةً بمشجعي البرازيل ⁠في المدرجات ​في إيست رذرفورد، وظروف الطقس شديد الحرارة، تجاهلت النرويج الضجيج والحرارة، واستغل هالاند طول قامته، البالغ 6 أقدام و5 بوصات، ليسجّل الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 79 قبل أن يسدّد كرة قوية من مسافة بعيدة، مضيفاً الهدف الثاني.
ولم تُمثل ركلة الجزاء التي سجّلها نيمار في الثواني ‌الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني أكثر من تعويض ضئيل للبرازيل. وأضاع برونو جيمارايش ركلة جزاء للبرازيل في وقت مبكر من المباراة، وفشل المنتخب في بلوغ ​دور الثمانية بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990.
وتعادل هالاند مع كيليان مبابي وليونيل ميسي في صدارة قائمة هدافي البطولة، برصيد سبعة أهداف لكل منهم. وبدا أن الزخم في صالح البرازيل في البداية، إذ تسبّب كريستوفر آجر في ركلة جزاء مبكرة بتدخل قوي مع ماتيوس كونيا ‌بعد 13 دقيقة.
وبدت الجماهير البرازيلية ​في حيرة عندما تقدّم جيمارايش لتنفيذ الركلة بدلاً من فينيسيوس جونيور، وتحوّل هذا الارتباك إلى إحباط عندما تحرّك أوريان نيلاند حارس النرويج إلى اليسار ليتصدى لركلة الجزاء.
وقام ستوله سولباكن، مدرب النرويج، بتبديل الجناحين بعد ​الاستراحة، وأشرك أندريس شيلدروب وأوسكار بوب، ‌في ⁠خطوة منحت هالاند ‌الدعم الذي كان يحتاجه لتقديم عرض رائع. واستفاد ‌مهاجم مانشستر سيتي من طول قامته، مقارنة بمدافعي البرازيل، وسجّل الهدف الأول بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية رائعة ⁠من شيلدروب. وبعد 11 دقيقة، هيّأ شيلدروب الكرة مجدداً لهالاند الذي بدا ​منهكاً، لكنه استجمع ما يكفي من القوة ليطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بينما ظهر مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي بوجه عابس في مقاعد البدلاء.
وردّت البرازيل بهدف بعد عشر دقائق من بداية الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجّله نيمار من علامة الجزاء، لكنه لم يكن كافياً لإنقاذ البرازيل ​من وداع البطولة. وتلتقي النرويج في دور الثمانية مع الفائز في ​مباراة دور 16 بين المكسيك وإنجلترا.

 

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