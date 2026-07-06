الإثنين 6 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هالاند: لم أحلم بالفوز على البرازيل..أحتاج أن أقرص نفسي لأتأكد!

هالاند: لم أحلم بالفوز على البرازيل..أحتاج أن أقرص نفسي لأتأكد!
6 يوليو 2026 09:50

 

إيست راذرفورد (أ ف ب)
أقرّ الهداف النرويجي إيرلينج هالاند بأنه «لم أكن لأحلم» بالفوز على البرازيل، تعليقاً على تأهل بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على «سيليساو» 2-1 بفضل ثنائية هداف مانشستر سيتي.
ورفع هالاند رصيده في النسخة الـ23 المُقامة في أميركا الشمالية إلى سبعة أهداف، متساوياً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في السباق إلى الحذاء الذهبي.
وقال هالاند: «لم أصدق الأمر تماماً لأني لم أكن لأحلم بهذا في حياتي»، مضيفاً: «حلمت باللعب في كأس العالم مع النرويج وقيادتها إلى هذه البطولة، لكن بصراحة لم أتوقّع يوماً الفوز على البرازيل. كنتُ أعتقد أن بعض الأمور مستحيلة، لكن يبدو أني كنت مخطئاً».

أخبار ذات صلة
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
مونديال 2026: فينيسيوس: لستُ مغروراً ولم أتهرّب أبداً من مسؤولياتي
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة

وقال ابن الـ25 عاماً، صاحب 62 هدفاً في 54 مباراة دولية: «إنه أمر لا يُصدق أن نحقق الفوز. الأمر يبدو غير واقعي بعض الشيء. بطبيعة الحال، كلاعب كرة قدم تريد أن تكون في كأس العالم وأن تقدم أداء جيداً، لكن تسجيل سبعة أهداف مع النرويج في كأس العالم أمر مميز جداً».
وقال أيضاً: «هذا غير واقعي ولا أجد الكلمات. من الصعب أن أعبّر عما أشعر به وما أفعله، لأن الأمر غير حقيقي. أحتاج إلى أن أقرص نفسي لأتأكد، لأن ما يحدث كبير».
وبدوره، أشاد مدرب المنتخب النرويجي ستاله ستولباكن بـ «أعظم ليلة في تاريخ كرة القدم» في بلاده، قائلاً: «من أجل الفوز بهذه المباراة، كان علينا الحفاظ على الاستحواذ وانتظار الفرصة المناسبة، انتظار أن يتعبوا لتوجيه الضربة القاضية».
وأضاف: «يجب أن أُشيد بلاعبيّ على تنفيذ هذا المخطط. لم يكن الأمر مثالياً، لكن كان علينا هزيمة البرازيل، وكان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف. كان علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا، وأعتقد أننا كنا قريبين من ذلك».
كما أثنى على أداء الحارس أوريان نيلاند الذي «قام بتصديين أو ثلاثة تصديات استثنائية ونجح في صد ركلة جزاء».
وتحدّث عن هالاند، فقال عنه: «إنه أفضل هداف لدينا، كان نشيطاً جداً، وكان في حالة رائعة، وكان من الصعب على قلبَي الدفاع البرازيليين التعامل معه».
وعن المنتخب، علّق سولباكن: «إنها مجموعة رائعة. يحبون التواجد معاً، يحمون بعضهم البعض، يقولون ما يفكرون به، وهذا أمر جيد، سواء عندما تسير الأمور بشكل جيد أو عندما تسوء».

 

إيرلينج هالاند
ميسي
منتخب النرويج
منتخب البرازيل
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
الرياضة
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
اليوم 11:22
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
اليوم 11:20
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
اليوم 11:05
المصرف المركزي
اقتصاد
«المصرف المركزي» يغرّم فرع بنك أجنبي 1.82 مليون درهم لعدم إصدار شهادة المديونية
اليوم 10:58
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©