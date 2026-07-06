هالاند: لم أحلم بالفوز على البرازيل..أحتاج أن أقرص نفسي لأتأكد!

إيست راذرفورد (أ ف ب)

أقرّ الهداف النرويجي إيرلينج هالاند بأنه «لم أكن لأحلم» بالفوز على البرازيل، تعليقاً على تأهل بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على «سيليساو» 2-1 بفضل ثنائية هداف مانشستر سيتي.

ورفع هالاند رصيده في النسخة الـ23 المُقامة في أميركا الشمالية إلى سبعة أهداف، متساوياً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في السباق إلى الحذاء الذهبي.

وقال هالاند: «لم أصدق الأمر تماماً لأني لم أكن لأحلم بهذا في حياتي»، مضيفاً: «حلمت باللعب في كأس العالم مع النرويج وقيادتها إلى هذه البطولة، لكن بصراحة لم أتوقّع يوماً الفوز على البرازيل. كنتُ أعتقد أن بعض الأمور مستحيلة، لكن يبدو أني كنت مخطئاً».

وقال ابن الـ25 عاماً، صاحب 62 هدفاً في 54 مباراة دولية: «إنه أمر لا يُصدق أن نحقق الفوز. الأمر يبدو غير واقعي بعض الشيء. بطبيعة الحال، كلاعب كرة قدم تريد أن تكون في كأس العالم وأن تقدم أداء جيداً، لكن تسجيل سبعة أهداف مع النرويج في كأس العالم أمر مميز جداً».

وقال أيضاً: «هذا غير واقعي ولا أجد الكلمات. من الصعب أن أعبّر عما أشعر به وما أفعله، لأن الأمر غير حقيقي. أحتاج إلى أن أقرص نفسي لأتأكد، لأن ما يحدث كبير».

وبدوره، أشاد مدرب المنتخب النرويجي ستاله ستولباكن بـ «أعظم ليلة في تاريخ كرة القدم» في بلاده، قائلاً: «من أجل الفوز بهذه المباراة، كان علينا الحفاظ على الاستحواذ وانتظار الفرصة المناسبة، انتظار أن يتعبوا لتوجيه الضربة القاضية».

وأضاف: «يجب أن أُشيد بلاعبيّ على تنفيذ هذا المخطط. لم يكن الأمر مثالياً، لكن كان علينا هزيمة البرازيل، وكان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف. كان علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا، وأعتقد أننا كنا قريبين من ذلك».

كما أثنى على أداء الحارس أوريان نيلاند الذي «قام بتصديين أو ثلاثة تصديات استثنائية ونجح في صد ركلة جزاء».

وتحدّث عن هالاند، فقال عنه: «إنه أفضل هداف لدينا، كان نشيطاً جداً، وكان في حالة رائعة، وكان من الصعب على قلبَي الدفاع البرازيليين التعامل معه».

وعن المنتخب، علّق سولباكن: «إنها مجموعة رائعة. يحبون التواجد معاً، يحمون بعضهم البعض، يقولون ما يفكرون به، وهذا أمر جيد، سواء عندما تسير الأمور بشكل جيد أو عندما تسوء».