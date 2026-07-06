كأس العالم 2026.. «ليلة جود»



مكسيكو سيتي (رويترز)

صمدت إنجلترا بعشرة لاعبين أمام ضغط المكسيك على ملعب أزتيكا لتبلغ دور ​الثمانية لكأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً، بفوز مثير 3-2 اليوم الاثنين، بفضل ثنائية جود بلينجهام وركلة جزاء نفّذها هاري كين، في «ليلة جود»

وقال كين: «كانت مباراة جنونية. كان علينا القتال وإيجاد ​حلول. لا أستطيع التحدث حقاً. نعم، الظروف، الفريق، كل شيء كان ضدّنا. لكننا وجدنا طريقة».

وبعد تأجيل ⁠المباراة ساعة واحدة ​بسبب العواصف الرعدية، بدأت المكسيك اللقاء بقوة مدعومة بجماهيرها المتحمسة، التي رفعت مستوى الضجيج إلى ما هو أعلى من مبارياتها السابقة على ملعبها الحصين، لكن إنجلترا تماسكت ونجحت في امتصاص حماس صاحب الأرض.

وقال توماس توخيل: «كنا بحاجة إلى كل شيء، وكان ⁠الأمر صعباً للغاية، وفي كل مرة كنا نعتقد أننا نستغل الزخم، كنا نتعرض لانتكاسات، لكن هذه هي العقلية الصحيحة. أحسنتم». وأضاف: «عندما تزداد الصعوبات، ​لا يستسلمون أبداً، ولا يفقدون الثقة أبداً. كانت هذه خطوة أخرى إلى الأمام».