الإثنين 6 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس العالم 2026.. «ليلة جود»

كأس العالم 2026.. «ليلة جود»
6 يوليو 2026 10:00


مكسيكو سيتي (رويترز)
صمدت إنجلترا بعشرة لاعبين أمام ضغط المكسيك على ملعب أزتيكا لتبلغ دور ​الثمانية لكأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً، بفوز مثير 3-2 اليوم الاثنين، بفضل ثنائية جود بلينجهام وركلة جزاء نفّذها هاري كين، في «ليلة جود»
وقال كين: «كانت مباراة جنونية. كان علينا القتال وإيجاد ​حلول. لا أستطيع التحدث حقاً. نعم، الظروف، الفريق، كل شيء كان ضدّنا. لكننا وجدنا طريقة».
وبعد تأجيل ⁠المباراة ساعة واحدة ​بسبب العواصف الرعدية، بدأت المكسيك اللقاء بقوة مدعومة بجماهيرها المتحمسة، التي رفعت مستوى الضجيج إلى ما هو أعلى من مبارياتها السابقة على ملعبها الحصين، لكن إنجلترا تماسكت ونجحت في امتصاص حماس صاحب الأرض. 
وقال توماس توخيل: «كنا بحاجة إلى كل شيء، وكان ⁠الأمر صعباً للغاية، وفي كل مرة كنا نعتقد أننا نستغل الزخم، كنا نتعرض لانتكاسات، لكن هذه هي العقلية الصحيحة. أحسنتم». وأضاف: «عندما تزداد الصعوبات، ​لا يستسلمون أبداً، ولا يفقدون الثقة أبداً. كانت هذه خطوة أخرى إلى الأمام».

أخبار ذات صلة
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
مونديال 2026: فينيسيوس: لستُ مغروراً ولم أتهرّب أبداً من مسؤولياتي
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
منتخب إنجلترا
منتخب المكسيك
جود بيلينجهام
هاري كين
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
الرياضة
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
اليوم 11:22
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
اليوم 11:20
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
اليوم 11:05
المصرف المركزي
اقتصاد
«المصرف المركزي» يغرّم فرع بنك أجنبي 1.82 مليون درهم لعدم إصدار شهادة المديونية
اليوم 10:58
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©