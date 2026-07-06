الإثنين 6 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا

«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
6 يوليو 2026 11:20


برشلونة (وام)
حقق فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهواىية، إنجازاً جديداً مساء أمس، في النسخة الحالية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما فرض سيطرته على المرحلة الثانية، بحصد المركزين الأول والثاني، عبر المكسيكي إيزاك ديل تورو والسلوفيني تادي بوجاتشار، في مشهد احتفالي لافت بشوارع برشلونة، جسّد قوة العمل الجماعي للفريق.
وشهدت المرحلة نهاية مميزة، بعدما عبر ديل تورو وبوجاتشار خط النهاية جنبا إلى جنب، ليمنحا الفريق الثنائية الأولى في السباق، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير، خاصة الجالية المكسيكية التي احتفت بإنجاز ديل تورو، فيما صعد الأخير إلى منصة التتويج مرتدياً القميصين الأبيض لأفضل درّاج شاب، والأخضر لمتصدر ترتيب النقاط.
ويُعد هذا الفوز محطة تاريخية لديل تورو، بعدما أصبح ثاني درّاج مكسيكي يحقق الفوز بإحدى مراحل طواف فرنسا، والأول منذ راؤول ألكالا عام 1990.
وجاء الانتصار ثمرة أداء جماعي مميز لفريق الإمارات- إكس آر جي للدراجات الهواىية، إذ قاد نيلس بوليت مجموعة الهروب في بداية المرحلة، قبل أن يتولى فلوريان فيرميرش وتيم ويلينز قيادة الفريق في الأجزاء الحاسمة، فيما لعب الأميركي براندون ماكنولتي دوراً بارزاً بفرض إيقاع مرتفع خلال صعود كوت دو كاستيل دي مونتجويك، ما أدى إلى تقليص مجموعة المقدمة وإرهاق المنافسين، قبل أن يمهد آدم ييتس للهجوم الأخير.
ومع الصعود الأخير، تقلّصت مجموعة الصدارة إلى أبرز المرشحين، قبل أن يشنَّ الدنماركي ماتياس سكيلموسه هجوماً مباغتاً، إلا أن ديل تورو نجح في ملاحقته، ثم واصل اندفاعه في الأمتار الأخيرة، بينما اكتفى بوجاتشار بمرافقة زميله حتى خط النهاية، في لفتة جسّدت روح الفريق ومنحت الدراج المكسيكي أول انتصار له في مشاركته الأولى بطواف فرنسا.
وبهذا الإنجاز، حافظ بوجاتشار على المركز الثاني في الترتيب العام للطواف، مقلّصاً الفارق مع المتصدر يوناس فينيجارد إلى 6 ثوانٍ، فيما تقدم ديل تورو إلى المركز الرابع، مع احتفاظه بصدارة ترتيب أفضل دراج شاب.
وفي سباق آخر، واصل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهواىية نتائجه الإيجابية، بعدما احتل الإسباني بابلو توريس المركز الثالث في المرحلة الثانية من طواف سيبيو للدراجات في رومانيا، ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام للسباق قبل المرحلتين الأخيرتين.
كما أنهى زميله أدريا بيريكاس المرحلة في المركز السادس، ليحافظ الثنائي على وجوده ضمن المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام، بما يعزّز فرص الفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الأولى من طواف فرنسا
«الإمارات للدرّاجات» يغازل اللقب الخامس في طواف فرنسا
طواف فرنسا
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
آخر الأخبار
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
الرياضة
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
اليوم 11:22
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
اليوم 11:20
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
اليوم 11:05
المصرف المركزي
اقتصاد
«المصرف المركزي» يغرّم فرع بنك أجنبي 1.82 مليون درهم لعدم إصدار شهادة المديونية
اليوم 10:58
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©