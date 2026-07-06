«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا



برشلونة (وام)

حقق فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهواىية، إنجازاً جديداً مساء أمس، في النسخة الحالية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما فرض سيطرته على المرحلة الثانية، بحصد المركزين الأول والثاني، عبر المكسيكي إيزاك ديل تورو والسلوفيني تادي بوجاتشار، في مشهد احتفالي لافت بشوارع برشلونة، جسّد قوة العمل الجماعي للفريق.

وشهدت المرحلة نهاية مميزة، بعدما عبر ديل تورو وبوجاتشار خط النهاية جنبا إلى جنب، ليمنحا الفريق الثنائية الأولى في السباق، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير، خاصة الجالية المكسيكية التي احتفت بإنجاز ديل تورو، فيما صعد الأخير إلى منصة التتويج مرتدياً القميصين الأبيض لأفضل درّاج شاب، والأخضر لمتصدر ترتيب النقاط.

ويُعد هذا الفوز محطة تاريخية لديل تورو، بعدما أصبح ثاني درّاج مكسيكي يحقق الفوز بإحدى مراحل طواف فرنسا، والأول منذ راؤول ألكالا عام 1990.

وجاء الانتصار ثمرة أداء جماعي مميز لفريق الإمارات- إكس آر جي للدراجات الهواىية، إذ قاد نيلس بوليت مجموعة الهروب في بداية المرحلة، قبل أن يتولى فلوريان فيرميرش وتيم ويلينز قيادة الفريق في الأجزاء الحاسمة، فيما لعب الأميركي براندون ماكنولتي دوراً بارزاً بفرض إيقاع مرتفع خلال صعود كوت دو كاستيل دي مونتجويك، ما أدى إلى تقليص مجموعة المقدمة وإرهاق المنافسين، قبل أن يمهد آدم ييتس للهجوم الأخير.

ومع الصعود الأخير، تقلّصت مجموعة الصدارة إلى أبرز المرشحين، قبل أن يشنَّ الدنماركي ماتياس سكيلموسه هجوماً مباغتاً، إلا أن ديل تورو نجح في ملاحقته، ثم واصل اندفاعه في الأمتار الأخيرة، بينما اكتفى بوجاتشار بمرافقة زميله حتى خط النهاية، في لفتة جسّدت روح الفريق ومنحت الدراج المكسيكي أول انتصار له في مشاركته الأولى بطواف فرنسا.

وبهذا الإنجاز، حافظ بوجاتشار على المركز الثاني في الترتيب العام للطواف، مقلّصاً الفارق مع المتصدر يوناس فينيجارد إلى 6 ثوانٍ، فيما تقدم ديل تورو إلى المركز الرابع، مع احتفاظه بصدارة ترتيب أفضل دراج شاب.

وفي سباق آخر، واصل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهواىية نتائجه الإيجابية، بعدما احتل الإسباني بابلو توريس المركز الثالث في المرحلة الثانية من طواف سيبيو للدراجات في رومانيا، ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام للسباق قبل المرحلتين الأخيرتين.

كما أنهى زميله أدريا بيريكاس المرحلة في المركز السادس، ليحافظ الثنائي على وجوده ضمن المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام، بما يعزّز فرص الفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة.