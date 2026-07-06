«شديا» تتوّج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هامبورج



أبوظبي (الاتحاد)

واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تألقها في المضامير الأوروبية، بعدما تُوِّجت الفرس «شديا» بلقب المحطة الألمانية السادسة، التي أقيمت أمس على مضمار هورنر رينبان العشبي في مدينة هامبورج، ضمن فعاليات ديربي ألمانيا التاريخي في نسخته الـ157، وذلك في إطار أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من الكأس الغالية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، في إطار اهتمامها الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية والارتقاء بها إلى أعلى المراتب العالمية، دعماً للملاك والمربّين في مختلف دول العالم، وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على الحفاظ على مسيرة الخيل العربي باعتباره إرثاً أصيلاً من تراثها الوطني.

وشهد سباق الكأس الغالية، الذي أقيم بالتزامن مع ديربي ألمانيا التاريخي، حضوراً جماهيرياً مميزاً تجاوز 30 ألف متفرج، ليؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها سباقات الكأس الغالية في كبرى المهرجانات الأوروبية، فيما أقيم السباق لمسافة 1600 متر على الأرضية العشبية، ضمن الفئة الثانية، والمخصّص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة نخبة من أفضل مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا.

وواصلت الفرس «شديا» من نسل «المرتجز × إرقية بنت بيرننج ساند»، المملوكة لوذنان ريسنغ، تألقها اللافت بإحراز فوزها التاسع من أصل 10 مشاركات، بعدما قدّمت أداءً استثنائياً تحت إشراف المدرب ألبان دي ميول وقيادة الفارس جيمس دويل، لتقطع مسافة السباق بزمن قدره 1:54.66 دقيقة، وتضيف لقب محطة ألمانيا إلى سجلّها الحافل بالإنجازات، والذي يضم ألقاباً بارزة، من بينها كأس قطر الدولي وسيف قطر الذهبي من الفئة الأولى.

وفرضت «شديا» سيطرتها على مجريات السباق في الأمتار الأخيرة، بعدما انطلقت بقوة نحو المستقيم النهائي، ونجحت في الحفاظ على تقدُّمها حتى خط النهاية، رغم المطاردة القوية من الجواد «حصيف» من نسل «المرتجز × غزوة بنت زوام»، الذي حلّ ثانياً، فيما جاء ثالثاً «إتش إم مجد الله» من نسل «عز الخيل × عنقاء كريم بنت نظام»، وحلَّ رابعاً «بابيليون تي» من نسل «المرتجز × بايبا تي بنت جندل»، بينما جاء خامساً «أمّاس» من نسل «ميستر جيونكس × فارلت دي بين بنت أكبر».

وانضمت الفرس «شديا» إلى سجل أبطال المحطة الألمانية للكأس الغالية، الذي يضم نخبة من أبطال الخيل العربية، وفي مقدمتهم «مشهور الخالدية» بطل نسخة 2019، و«فريدي بي» بطل نسخة 2020، و«لمت شمل» بطل نسخة 2021، و«كوينشالا» بطلة نسخة 2022، و«جبلة» بطل نسخة 2023، و«الباسو تي» بطل نسخة 2024، و«إتش إم الشاهين» بطل نسخة 2025، لتواصل محطة ألمانيا ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المحطات الأوروبية في أجندة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

شهد السباق وتوّج الفائزين أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور بيتر تشينتشر، العمدة الأول لمدينة هامبورج، وذلك بحضور فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي، رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، فيما تسلّم الكأس محمد السويدي، ممثل وذنان ريسنج، وسط أجواء رائعة وتفاعل جماهيري مميز.

