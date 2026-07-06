الإثنين 6 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي وميسي وهالاند.. «صراع النجوم» يُشعل سباق «الحذاء الذهبي»

مبابي وميسي وهالاند.. «صراع النجوم» يُشعل سباق «الحذاء الذهبي»
6 يوليو 2026 12:15

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
اشتعل صراع النجوم على جائزة هدّاف كأس العالم 2026، بعدما فرض الثلاثي كيليان مبابي وليونيل ميسي وإيرلينج هالاند أنفسهم في صدارة ترتيب الهدافين برصيد سبعة أهداف لكل منهم، في واحدة من أقوى المنافسات التهديفية في تاريخ البطولة.
وواصل مبابي تألقه بعدما قاد منتخب فرنسا إلى ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز على باراجواي من ركلة جزاء، ليضيف هدفه السابع في البطولة، بعدما سبق له تسجيل ثنائيات أمام السنغال والعراق والسويد.
في المقابل، يواصل ميسي كتابة التاريخ في عامه الـ39، بعدما سجل سبعة أهداف توزعت بين ثلاثية أمام الجزائر، وثنائية في شباك النمسا، وهدف أمام الأردن، وآخر في مرمى الرأس الأخضر في دور الـ32، ليصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 20 هدفاً، متفوقاً بهدف واحد على مبابي الذي رفع رصيده الإجمالي في المونديال إلى 19 هدفاً.
ولم يتأخر هالاند عن الثنائي، إذ عادل رصيدهما بعد تسجيله ثنائية جديدة قاد بها منتخب النرويج إلى الفوز على البرازيل، مواصلاً عروضه التهديفية المبهرة في أول مشاركة مونديالية له.
ويأتي الإنجليزي هاري كين في المركز الثاني برصيد ستة أهداف، بعد مساهمته الكبيرة في مشوار منتخب بلاده، ليبقى على بُعد هدف واحد فقط من الصدارة.
ويبرز خلف الرباعي كل من الفرنسي عثمان ديمبيلي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والسنغالي إسماعيلا سار، والإسباني ميكيل أويارزابال، ولكل منهم أربعة أهداف.
كما تضم قائمة أصحاب الثلاثة أهداف مجموعة من الأسماء البارزة، يتقدمهم المغربي إسماعيل صيباري، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي ماثيوس كونيا، والكندي جوناثان ديفيد، والألمانيان دينيز أونداف وكاي هافيرتز.
ومع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، يبدو أن سباق «الحذاء الذهبي» لن يُحسم إلا في الأمتار الأخيرة، في ظل استمرار كبار النجوم في مطاردة المجد التهديفي على أكبر مسرح كروي في العالم.
 

أخبار ذات صلة
بلاتر يعود ويسأل: إلى أين يتجه الفيفا؟
وصفة مصر السحرية لهزيمة الأرجنتين!
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
ميسي
إيرلينج هالاند
مبابي
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
شراكة إماراتية كورية لدراسة إنشاء منطقة صناعات كورية في أبوظبي
اقتصاد
شراكة إماراتية كورية لدراسة إنشاء منطقة صناعات كورية في أبوظبي
اليوم 15:48
مقر "أدنوك" بأبوظبي
اقتصاد
«أدنوك» تُطلق منصة عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:46
«دبي لصناعات الطيران» و«نيوبرغر» تطلقان كياناً جديداً لتأجير الطائرات
اقتصاد
«دبي لصناعات الطيران» و«نيوبرغر» تطلقان كياناً جديداً لتأجير الطائرات
اليوم 15:44
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:35
«أبطال التسلّق».. مبادرة تُلهم الجيل بالمرونة والمهارات الحياتية
الترفيه
«أبطال التسلّق».. مبادرة تُلهم الجيل بالمرونة والمهارات الحياتية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©