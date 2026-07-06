كأس العالم 2026: النرويج.. الأقل تصنيفاً في «السجل الأسود» للبرازيل



عمرو عبيد (القاهرة)

وسط تراجع كبير للكرة البرازيلية في العقدين الأخيرين، على صعيد بطولات كأس العالم، لم يكن غريباً أن يتسبب منتخب النرويج في صدمة قوية لـ«السليساو»، وإذا كان الإقصاء من دور الـ16 في المونديال الحالي، يكفي «الفايكنج» ليُسطّر تاريخاً مجيداً على حساب «راقصي السامبا»، فإن الفارق الهائل بينهما في قائمة التصنيف الدولي، طبقاً لتقييم «الفيفا»، يجعل من الأمر «حدثاً نادراً» غير عادي، عبر السجل «الأسود» للبرازيل في المونديال.

ومنذ بدء الاتحاد الدولي في إطلاق تصنيفه العالمي، عام 1992، لم يعرف البرازيل الإقصاء من الأدوار النهائية لكأس العالم، على يد منتخب يبعد عنه بفارق كبير في ذلك التصنيف، مثل النرويج، لأنه بات أول من يطيح «راقصي السامبا»، في حين كان الفارق بينهما قبل انطلاق النُّسخة الحالية، 25 مركزاً، إذ وضع التصنيف «الفايكنج» في المرتبة الـ31، مقابل السادسة لـ«السليساو»، بل إن الفارق النقطي بينهما وصل إلى 210 نقاط، حيث كان النرويج يملك 1551 نُقطة قبل بداية المونديال، مقابل 1761 للبرازيل.

وبالنظر إلى النُسخ الأخيرة التي شهدت خروج البرازيل من أدوار إقصائية مُختلفة، بداية من 2006، وحتى قبلها في 1998، لم يكن منافسه يبعد عنه بهذا الفارق الكبير أبداً، في انعكاس واضح لعدم أهمية هذا التصنيف داخل ميدان اللعب، في وقت الجد والحسم، بجانب الحالة الفنية العامة التي تمر بها الكرة البرازيلية في الآونة الأخيرة.

فقبل بطولة 1998، لم يكن منتخب فرنسا في وضع يسمح بترشيحه منافساً مُباشراً قوياً للبرازيل، لأن «الديوك» كان في المركز الـ18، قبل بدء نُسخته الشهيرة، بينما احتل «السليساو» المرتبة الأولى في التصنيف الدولي، ومع ذلك فازت فرنسا باللقب على حساب البرازيل في النهائي، وبالمُناسبة، يذكر «الفيفا» أن فرنسا كان البطل الوحيد عبر التاريخ، الذي دخل المونديال في هذا التصنيف المتراجع البعيد عن القمة، ونجح في التتويج باللقب.

حتى عندما أطاح «البلوز» بـ«الكناري» في رُبع نهائي 2006، كان المنتخب الأوروبي في التصنيف الثامن، مقابل الأول أيضاً لنظيره اللاتيني، في حين كانت هولندا في المرتبة الرابعة بالتصنيف، وقت تجاوزها البرازيل في رُبع نهائي 2010، وكان «السليساو» متصدراً للقائمة وقتها أيضاً، ويُعد نصف نهائي 2014 الوحيد، بـ«السُباعية الشهيرة»، الذي شهد تفوّق منتخب أوروبي على «عملاق» أميركا الجنوبية في التصنيف، قبل الإطاحة به، إذ كان «الألمان» في مركز الوصيف، بمقابل المرتبة الثالثة للبرازيليين.

ويُذكر أيضاً أن «البرتقالي»، الذي انتزع منه الميدالية البرونزية في 2014، كان في الترتيب الـ15، بفارق 12 مركزاً عنه، أما في 2018، فكانت بلجيكا في المرتبة الثالثة، بفارق مركز وحيد عن البرازيل، قبل الفوز عليه في دور الـ8، في حين أتت كرواتيا إلى مونديال 2022، في الترتيب الـ12 عالمياً، بينما احتلت البرازيل وقتها المركز الأول، لكن هذا لم يمنع «الناري» من تجاوزه في رُبع النهائي.