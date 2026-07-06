مونديال 2026.. فينجر: الهجرة أحد أسرار تفوّق فرنسا الكروي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أرجع الفرنسي أرسين فينجر جانباً كبيراً من نجاح منتخب بلاده إلى الهجرة، معتبراً أن تاريخ كرة القدم الفرنسية ارتبط دائماً بأبناء المهاجرين الذين صنعوا أمجاد «الديوك» على مدار العقود الماضية.

وفي حديثه عبر بودكاست «كروس وكروس»، الذي يقدّمه النجم الألماني السابق توني كروس، سُئل فينجر عن سر نجاح كرة القدم الفرنسية، ليُجيب بأن الأمر يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في جودة التعليم، وقدرة فرنسا على اكتشاف المواهب، إلى جانب الهجرة.

وقال المدرب السابق لنادي «أرسنال»: «أعتقد أن نجاحنا نابع من جودة التعليم، ومن اكتشاف المواهب، وهو أمر مهمل في العديد من البلدان، وكذلك من الهجرة الأفريقية».

وأضاف: «عندما ننظر إلى تاريخ كرة القدم الفرنسية، نجد أن تاريخنا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهجرة، كان لدينا ريمون كوبا من أصول بولندية، ثم ميشيل بلاتيني من أصول إيطالية، وبعده زين الدين زيدان وكريم بنزيما من أصول جزائرية، والآن عثمان ديمبيلي من أصول أفريقية».

وأشار فينجر إلى أن فرنسا توفر بيئة مناسبة للتطور الرياضي، ما يجعلها وجهة للعديد من العائلات الباحثة عن فرص أفضل لأبنائها، مضيفاً: «يأتون لأنهم يشعرون بوجود إمكانات تعليمية حقيقية في فرنسا، وغالباً ما يكونون متعطشين للنجاح لأنهم يدركون أنهم بحاجة إلى الكفاح ليصبحوا الأفضل».

وعندما سأله كروس عما إذا كانت كرة القدم تُمثل في بعض الأحيان الطريق الوحيد نحو حياة أفضل، أجاب فينجر بالإيجاب، مؤكداً أن الشغف والطموح لدى أبناء المهاجرين شكّلا أحد أهم محركات نجاح الكرة الفرنسية.

وتأتي تصريحات فينجر في وقت يواصل فيه منتخب فرنسا تألقه في كأس العالم 2026، معتمداً مرة أخرى على مجموعة من اللاعبين المنحدرين من أصول متنوعة، في صورة تعكس الطبيعة المتعددة الثقافات التي أصبحت إحدى أبرز سمات الكرة الفرنسية الحديثة.

وبلغ منتخب فرنسا ربع نهائي كأس العالم 2026 بفضل فوزه الصعب على باراجواي (1-0)، ضمن دور الـ16 على استاد فيلاديلفيا، ليضرب البلوز موعداً مع منتخب المغرب في الدور المقبل.

وفي ربع النهائي يلتقي منتخب فرنسا مع منتخب المغرب الفائز على كندا 3-0 الخميس المقبل على استاد بوسطن، وتواجه منتخب فرنسا مع منتخب المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022 وكان الفوز من نصيب «الديوك» 2-0.