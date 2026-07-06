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الرياضة

تشاكارا بطل «السلسلة الأوروبية» في «جولة دي بي ورلد» للجولف

تشاكارا بطل «السلسلة الأوروبية» في «جولة دي بي ورلد» للجولف
6 يوليو 2026 14:00


دبي (الاتحاد)
نال اللاعب الإسباني يوجينيو لوبيز تشاكارا، اللقب الشرفي، باعتباره بطل «السلسلة الأوروبية» هذا الموسم في منافسات «السباق إلى دبي»، ضمن جولة دي بي ورلد للجولف، وذلك في ختام بطولة بي إم دبليو ألمانيا المفتوحة، وذلك مع ارتفاع حدة المنافسة بين نخبة نجوم العالم الذين يتنافسون على حجز المقاعد المؤهلة إلى نهائيات الموسم المقرر إقامتها في أبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.
ورغم أن تشاكارا ودّع منافسات هذه البطولة مبكراً بعد ختام أول جولتين، إلا أنه استفاد من الفوز بلقبَي بطولتي إيطاليا المفتوحة وكي إل إم هولندا المفتوحة على التوالي، ليحصد بالمجمل في سلسلة البطولات الأوروبية 1328 نقطة في المركز الأول، وتقدم على الياباني كوتا كانيكو الذي حلّ ثانياً بإجمالي 831 نقطة.
وكسب تشاكارا بفضل هذا اللقب الشرفي جائزة مالية تبلغ 200 ألف دولار أميركي، إلى جانب الحصول على مقعد للمشاركة في جميع بطولات سلسلة «باك 9»، التي تضم آخر 9 بطولات هذا الموسم قبل التصفيات الختامية.
وقال اللاعب الإسباني: «إنه أمر رائع. هناك بعض الأهداف التي نضعها لأنفسنا في بداية العام، وكان أحدها الفوز بلقب سلسلة بطولات، لذا فأنا فخور جداً بنفسي». 
وشهدت بطولة بي إم دبليو ألمانيا المفتوحة التي اختتمت في مدينة ميونيخ، حصول الجنوب أفريقي مايكل هوليك، على أول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد.
وأنهى هوليك المنافسات بأناقة عندما سجّل ضربة «أيجل»، ليختتم مشواره بإجمالي 18 ضربة تحت المعدّل، ويكسب 585 نقطة، مما جعله يتقدم في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، الصادر اليوم الاثنين، حيث يحتل الآن المركز 25 برصيد 947 نقطة.
وشكّلت هذه البطولة المحطة رقم 25 بالمجمل في بطولات هذا الموسم الذي يطوف 25 دولة حول العالم ويشهد إقامة 42 بطولة تحت شعار «السباق إلى دبي».
وتبدأ هذا الأسبوع منافسات «السلسلة الختامية» لجولة دي بي ورلد، والتي تتصدرها بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة، وبطولة إيسكو في الولايات المتحدة.
وتقام التصفيات الختامية في الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.

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