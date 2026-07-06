إسبانيا والبرتغال.. 100 سنة من الصراع!

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد منتخبا إسبانيا والبرتغال لكتابة فصل جديد من واحدة من أعرق المنافسات الكروية في أوروبا، عندما يلتقيان في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وتمتدُّ قصة «الديربي الإيبيري» لأكثر من قرن، شهدت خلالها مواجهات تاريخية، ونتائج كبيرة، وأحداثاً استثنائية صنعت هوية الصراع بين الجارين.

وبدأت القصة في 18 ديسمبر 1921 عندما فازت إسبانيا 3-1 في أول مباراة دولية للبرتغال. وفي 1922، لفت الحارس ريكاردو زامورا الأنظار بعدما صعد إلى حلبة ملاكمة قبل اللقاء، ثم قاد إسبانيا للفوز 2-1 في لشبونة.

وبعد عام، سجّل زابالا أول هاتريك في تاريخ المنتخب الإسباني خلال الانتصار 3-0، بينما اتسم لقاء 1925 بالعنف بعد إصابة كارميلو في الرأس وتدخل قوات الأمن. وفي 1927 أقيمت المباراة غير المعترف بها من فيفا، قبل أول تعادل 2-2 عام 1928، ثم فوز إسبانيا 5-0 في 1929 و1-0 في 1930 و3-0 في 1933 بحضور ملكة جمال إسبانيا، وصولاً إلى الانتصار التاريخي 9-0 في تصفيات مونديال 1934، ثم تأكيد التأهل بالفوز 2-1 إياباً.

شهدت الفترة بين 1935 و1950 أحداثاً لا تقل إثارة، ففي 5 مايو 1935 بددت إسبانيا تقدمها 3-0 حتى الدقيقة 64 لتنتهي المباراة 3-3، قبل توقف المواجهات الرسمية بسبب الحرب الأهلية الإسبانية، وعادت إسبانيا في 12 يناير 1941 بتعادل 2-2، ثم فازت 5-1 في سان ماميس. وفي 1945 ظهر تيلمو زارا بقميص إسبانيا لأول مرة، في تعادل الفريقين 2-2. وبعدها بأسابيع فازت إسبانيا 4-2 في أول مباراة دولية لريازور، قبل أن تحقق البرتغال أول انتصار في تاريخ الديربي بنتيجة 4-1 عام 1947 بعد 15 مواجهة.

وفي 1948 عاد الفوز الإسباني 2-0، ثم اعتبر تعادل 1949 بنتيجة 1-1 بداية جديدة للمنتخب، قبل أن تحسم إسبانيا تأهلها إلى مونديال 1950 بالفوز 5-1 ذهاباً، ثم التعادل 2-2 إياباً.

وخلال الفترة من 1956 إلى 1994، تباينت النتائج بين الانتصارات والإخفاقات، حيث خسرت إسبانيا 3-1 عام 1956 بثلاثية بالميرو، ثم فازت 1-0 في 1958 بهدف دي ستيفانو، وخسرت 2-1 في 1964، وعاد المنتخبان للتعادل 1-1 عام 1979، ثم خسرت إسبانيا 2-0 في 1981. وشهدت بطولة أوروبا 1984 أول مواجهة بينهما في الأدوار النهائية وانتهت 1-1، كما سجّل لقاء 1992 أول تعادل سلبي في تاريخ الديربي، قبل تعادل مثير 2-2 عام 1994 شهد الظهور الدولي للويس فيجو.

ومنذ 2002، دخلت المنافسة مرحلة جديدة، في فبراير 2002، تعادل الفريقان 1-1، وفي 2003 أنهت إسبانيا صياماً دام 45 عاماً و5 أشهر بالفوز 3-0، مع الظهور الأول لفرناندو توريس. لكنها ودّعت يورو 2004 بالخسارة 1-0، قبل أن تحقق أول انتصار مونديالي على البرتغال في 2010 بهدف دافيد فيا، ثم تتلقى هزيمة قاسية 4-0 في العام نفسه.

وفي نصف نهائي يورو 2012 تأهّلت إسبانيا بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة دون أهداف، بينما انتهت قمة مونديال 2018 بالتعادل 3-3 مع ثلاثية لكريستيانو رونالدو، وبعد تعادلين سلبيين في 2020 و2021، تعادل المنتخبان 1-1 في افتتاح دوري الأمم 2022-2023، قبل فوز إسبانيا 1-0 لتحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

أما أحدث الفصول، فجاء في نهائي دوري الأمم 2025، عندما تعادلا 2-2 قبل أن تحسم البرتغال اللقب بركلات الترجيح، لتصبح أول منتخب يتوّج بالبطولة مرتين بعد لقبي 2019 و2025.