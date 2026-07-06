«الفايضة» تعانق ناموس الحقايق في اليوم الرابع لمهرجان العين للهجن

العين (الاتحاد)



تواصلت منافسات النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، حيث احتضن ميدان الروضة بمدينة العين منافسات اليوم الرابع من السباق التمهيدي الأول، المخصّصة لسن الحقايق لمسافة 3 كيلومترات، وسط مشاركة واسعة من ملاك الهجن من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، ومنافسة قوية على مدار 15 شوطاً.

وكسبت «الفايضة» لنايل راشد بن سيف الثاني الشامسي لقب الشوط الأول بتوقيت 4:34:15 دقائق، فيما انتصر «زاعور» لنايل راشد بن سيف الثاني الشامسي في الشوط الثاني مسجلاً أفضل توقيت في منافسات اليوم وقدره 4:30:16 دقائق، ليفرض نفسه نجماً للأشواط الصباحية.

وفاز «الذاير» لحمد علي بن حمد الوهيبي بناموس الشوط الثالث بتوقيت 4:37:53 دقائق، بينما حسم «الماهر» لحميد سالم بن محمد ساعد الدرعي لقب الشوط الرابع بزمن 4:34:23 دقائق.

وفي الشوط الخامس، انتصرت «جباره» لمحمد سالم بن مكتوم الجنيبي بتوقيت 4:35:26 دقائق، قبل أن تكسب «راهيه» لسيف راشد بن فالح سيف الشامسي ناموس الشوط السادس بزمن 4:34:06 دقائق.

أما الشوط السابع، فشهد فوز «هايب» لمحمد غريب بن راشد مصبح الكتبي بتوقيت 4:33:27 دقائق، فيما أحرزت «شامه» لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي لقب الشوط الثامن بزمن 4:35:78 دقائق.

وفي الشوط التاسع، خطفت «مودة» لمحمد سالمين بن مبارك العامري المركز الأول بتوقيت 4:32:71 دقائق، بينما انتصر «كفو» لراشد فريش بن مسعود علي الهاشمي في الشوط العاشر بزمن 4:36:33 دقائق.

وحسم «منيار» لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي لقب الشوط الحادي عشر بتوقيت 4:39:01 دقائق، فيما كسبت «القودا» لسعيد محمد بن سعيد عبود الحارثي الشوط الثاني عشر بزمن 4:38:88 دقائق.

وفاز «المجرد» لحمدان سعيد بن مطر مصبح الكتبي بالشوط الثالث عشر مسجلاً 4:33:01 دقائق، قبل أن ينتصر «شواهين» لسعيد علي بن محمد سعيد النعيمي في الشوط الرابع عشر بتوقيت 4:36:24 دقائق، واختتمت «ثمين» لسلطان مبارك بن سعيد الشامسي منافسات اليوم بإحراز لقب الشوط الخامس عشر بزمن 4:36:79 دقائق.

وأكدت نتائج المنافسات استمرار الإثارة والتقارب الكبير في الأزمنة، مع تواصل المنافسات التمهيدية لمهرجان العين على ميدان الروضة، الذي يشهد مشاركة خليجية مميزة تعكس المكانة المتنامية للمهرجان على خريطة سباقات الهجن في المنطقة.