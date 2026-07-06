«ميوزيكال تايمز» لجودلفين نجمة في المستقبل



عصام السيد (أبوظبي)

تُسلِّط تايم فورم، الشركة الرائدة عالمياً في بيانات سباقات الخيل، الضوء على عدد من الخيول الناشئة في عمر السنتين، والتي حصلت على تصنيف تايم فورم لإمكانية كبيرة للتقدم في التصنيفات والتحليلات، لتحقيق تحسُّن ملحوظ في أول ظهور لها، مما يدل على أنها مرشحة لتصبح نجوم في المستقبل.

وتُعد المهرة «ميوزيكال تايمز» لجودلفين بتصنيف (P89)، والتي فازت في سباق مبتدئات للمهرات لمسافة 7 فورلونج في نيوماركت، من أبرز الخيول الناشئة في عمر السنتين، حيث تتبّعت الحصانين الأماميين، ثم أصبحت ثانية قبل 400 متر من خط النهاية، وضغطت على المتصدر قبل 200 متر من خط النهاية، ثم تقدمت بوضوح مع صاحب المركز الثاني وحافظت على تقدمها في منافسة حامية، وتصدّرت السباق حتى خط النهاية.

وعلى الرغم من أن مهرة المدرب أندرو بالدينج، «سكوميسا سيكورا»، دخلت هذا السباق للمبتدئات بأداء قوي بعد حصولها على المركز الثاني في كلتا مشاركتيها، إلا أن مهرة شارلي أبلبي الجديدة، «ميوزيكال تايمز»، كانت المرشحة الأوفر حظاً، وقد صدقت توقعات الترشيحات، حيث تفوّقت المهرتان بفارق كبير على بقية المتسابقات.

ومع تقدُّم منافستها الرئيسية، برزت «ميوزيكال تايمز» قبل أن تتحدى في آخر 200 متر، وانتزعت الفوز قرب خط النهاية بفارق ضئيل، رغم أنها كانت قادرة على بذل جهد أكبر مما يوحي به الفارق، ويؤكد توقيت السباق البالغ 1:25:60 دقيقة التوقعات الإيجابية لأدائها.

ومن المؤكد أن «ميوزيكال تايمز» قادرة على قطع مسافة ميل على الأقل، فهي من نسل «لوب دي فيجا» وأمّها «دبي فاونتن» التي فازت بسباق شيشاير أوكس، بعد أن حققت مراكز متقدمة في سباقات جيدة في سن الثانية، وتبدو «ميوزيكال تايمز» واعدة للغاية.