«اليويفا» في بيان رسمي: الفيفا تجاوز الخطوط الحمراء بتعليق إيقاف بالوجون

نيون (رويترز)
انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بتعليق إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوجون بسبب حصوله على بطاقة حمراء في كأس العالم، وذلك بعد اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالفيفا، ليطلب منه إعادة النظر في القضية، قائلاً إن الاتحاد الدولي «تجاوز خطاً أحمر» وقوّض نزاهة اللعبة، وقال اليويفا في بيان اليوم الاثنين: «نعبّر عن استغرابنا إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر»، وأضاف «عندما لا يضمن حراس القواعد اليقين بشأنها، فإن نزاهة اللعبة تصبح على المحك وتقوّض مصداقية المسابقة».