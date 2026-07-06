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«اليويفا» في بيان رسمي: الفيفا تجاوز الخطوط الحمراء بتعليق إيقاف بالوجون

«اليويفا» في بيان رسمي: الفيفا تجاوز الخطوط الحمراء بتعليق إيقاف بالوجون أبوظبي، أبوجا (الاتحاد، وكالات)
6 يوليو 2026 14:22

نيون (رويترز) 
انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرار الاتحاد ​الدولي للعبة (الفيفا) بتعليق إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوجون بسبب حصوله على بطاقة ⁠حمراء في كأس العالم، وذلك بعد ​اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​بالفيفا، ‌ليطلب منه ⁠إعادة ​النظر في القضية، قائلاً إن الاتحاد الدولي «تجاوز خطاً أحمر» وقوّض نزاهة اللعبة، وقال اليويفا في بيان ‌اليوم الاثنين: «نعبّر عن استغرابنا إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر»، وأضاف «عندما لا يضمن ​حراس القواعد اليقين بشأنها، فإن نزاهة اللعبة تصبح على المحك وتقوّض مصداقية المسابقة».

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