«اليويفا» في بيان رسمي: الفيفا تجاوز الخطوط الحمراء بتعليق إيقاف بالوجون

نيون (رويترز)

انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرار الاتحاد ​الدولي للعبة (الفيفا) بتعليق إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوجون بسبب حصوله على بطاقة ⁠حمراء في كأس العالم، وذلك بعد ​اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​بالفيفا، ‌ليطلب منه ⁠إعادة ​النظر في القضية، قائلاً إن الاتحاد الدولي «تجاوز خطاً أحمر» وقوّض نزاهة اللعبة، وقال اليويفا في بيان ‌اليوم الاثنين: «نعبّر عن استغرابنا إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر»، وأضاف «عندما لا يضمن ​حراس القواعد اليقين بشأنها، فإن نزاهة اللعبة تصبح على المحك وتقوّض مصداقية المسابقة».