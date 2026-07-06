راشد الظاهري يحافظ على صدارة البطولة الأوروبية للفورمولا

بودابست (وام)

عزّز البطل الإماراتي الصاعد راشد الظاهري صدارته للترتيب العام لبطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية لسباقات السيارات، بعدما حقّق الفوز في السباق الرئيسي، إلى جانب المركز الثاني في السباق الأول، ضمن الجولة الخامسة من البطولة التي أقيمت على حلبة هنجارورينج في المجر أمس.وقدّم الظاهري أداءً ثابتاً طوال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تصدّر جميع التجارب الحرة على متن سيارته رقم 71 التابعة لفريق Yas Heat R-ace GP، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على صدارة الجولة.

وفي التجارب التأهيلية الأولى، حلَّ ثانياً في مجموعته بفارق 0.019 ثانية فقط عن صاحب المركز الأول، لينطلق من المركز الثالث في السباق الأول، قبل أن يتقدم إلى المركز الثاني منذ المنعطف الأول ويحافظ عليه حتى خط النهاية، مُحرزاً منصة تتويج جديدة ونقاطاً مهمة في سباق البطولة.

وفي التجارب التأهيلية الثانية، سجّل الظاهري أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و37.639 ثانية، لينتزع مركز الانطلاق الأول بين 30 سائقاً يمثّلون 20 دولة، ويضيف نقطتين إلى رصيده وفق نظام البطولة.

واحتفظ السائق الإماراتي بصدارة السباق الرئيسي منذ الانطلاقة وحتى النهاية، رغم فترات دخول سيارة الأمان، ليُنهي السباق في المركز الأول ويحقق فوزه المستحق، مؤكداً حضوره القوي في المنافسة على لقب البطولة.

وبهذه النتيجة، يواصل الظاهري صدارة بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا الإقليمية الأوروبية، ليبقى أول سائق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتصدّر بطولة رسمية ينظّمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وتتواصل منافسات البطولة بعد أسبوعين بإقامة الجولة السادسة على حلبة بول ريكار بالقرب من مدينة مرسيليا الفرنسية، حيث يسعى الظاهري إلى تعزيز صدارته ومواصلة نتائجه الإيجابية.