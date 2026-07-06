إطلاق برنامج «نوخذة أبوظبي 2026»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن إطلاق النسخة الجديدة من برنامج "نوخذة أبوظبي" 2026، التي تقام خلال الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 20 أغسطس المقبل، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز ارتباط النشء والشباب بالتراث البحري الإماراتي، وتأهيل جيل جديد من النواخذة القادرين على مواصلة مسيرة الآباء والأجداد .

ويهدف برنامج "نوخذة أبوظبي" إلى غرس قيم الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث البحري الإماراتي، من خلال تعريف المشاركين بأساسيات الإبحار الشراعي وقيادة المحامل التقليدية، إلى جانب تنمية مهارات التعامل مع البحر والرياح والملاحة البحرية، ضمن بيئة تدريبية متكاملة يشرف عليها نخبة من المدربين والمتخصصين .

كما يسهم البرنامج في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة في الرياضات البحرية التراثية والحديثة، وتهيئة المشاركين للانخراط مستقبلاً في مختلف السباقات والفعاليات البحرية التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مدار العام، بما يعزز استدامة هذه الرياضات ويضمن نقل خبراتها ومعارفها إلى الأجيال القادمة .

ويأتي تنظيم البرنامج امتداداً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف الفئات العمرية المستهدفة، وأسهمت في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المبادرات الصيفية المتخصصة في مجال الرياضات البحرية والتراث البحري في أبوظبي، ويعكس رؤية مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية في الاستثمار بالطاقات الشابة، وتعزيز استدامة الرياضات التراثية بأسلوب عصري يجمع بين التعليم والتطبيق العملي والمتعة .

من جانبه، أكد سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، أن برنامج "نوخذة أبوظبي" يجسد حرص مجلس أبوظبي الرياضي على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في استثمار أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية، وتعزز ارتباطهم بالهوية الوطنية والموروث البحري الإماراتي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في المحافظة على التراث الوطني وترسيخه في نفوس الأجيال الجديدة .

وأشار إلى أن البرنامج يمثل منصة متكاملة لإعداد وتأهيل جيل جديد من النواخذة، من خلال الجمع بين التدريب العملي والتأهيل المعرفي، بما يسهم في بناء قاعدة واسعة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة الرياضات البحرية التراثية