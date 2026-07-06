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الرياضة

بلاتر يعود ويسأل: إلى أين يتجه الفيفا؟

بلاتر يعود ويسأل: إلى أين يتجه الفيفا؟
6 يوليو 2026 15:14

لوزان (أ ف ب) 
أبدى الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري سيب بلاتر، استغرابه من قرار فيفا تعليق تنفيذ البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأميركي فولارين بالوجون، بعد اتصال أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الاتحاد جاني إنفانتينو.وكتب بلاتر (90 عاما) عبر منصة إكس: "البطاقات الحمراء لا تُلغى باتصالات هاتفية سياسية، بل تُلغى وفقا للقواعد والأدلة وقرارات الهيئات المستقلة".
وأضاف: "إذا كان رئيس الولايات المتحدة يتدخل لدى رئيس فيفا، ثم يُرفع الإيقاف عن لاعب فجأة قبل مباراة إقصائية في كأس العالم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إلى أين تتجه يا فيفا؟"، وتابع  "يجب ألا تتحول كرة القدم أبدا إلى ساحة للنفوذ السياسي." وأرفق منشوره بوسمي إنفانتينو وترامب.

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