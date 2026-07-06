توتنهام يضم أغلى صفقة في تاريخ النادي!

لندن (أ ف ب)

تعاقد توتنهام الإنجليزي، مع لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، قادماً من نيوكاسل، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني (133.4 مليون دولار أميركي)، لتصبح بذلك الأعلى في تاريخ النادي اللندني.وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً وقّع عقداً لمدة ثلاث سنوات، مقابل رسوم انتقال أولية تبلغ 92.5 مليون جنيه إسترليني (123 مليون دولار)، إضافة إلى 7.5 مليون جنيه (10 ملايين دولار) كحوافز ومكافآت.

وقال تونالي في بيان نشره النادي: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا»، مضيفاً أنه تحدّث مع المدرب روبيرتو دي تزيربي لمدة تقارب ساعتين حول النادي وجماهيره وملعبه وكرة القدم التي يقدمها الفريق، مشيراً إلى أن التجربة كانت «كالسحر»، وأنه أدرك فوراً ضرورة التوقيع لتوتنهام.

من جانبه، وصف دي تزيربي اللاعب الإيطالي بأنه «لاعب مميز وصفقة كبيرة للنادي».

ويأتي انتقال تونالي إلى توتنهام بعد ثلاثة مواسم قضاها مع نيوكاسل يونايتد، منذ انضمامه من ميلان في يوليو 2023 مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (73.3 مليون دولار)، حيث خاض 110 مباريات مع الفريق وشارك في التتويج بأول لقب كبير للنادي منذ 70 عاما، عندما فاز بكأس الرابطة قبل موسمين.

لكن مسيرته في ملعب سانت جيمس بارك شابها إيقاف دولي لمدة 10 أشهر بسبب مخالفات تتعلق بالمراهنات على مباريات كرة القدم، حيث عاقبه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أكتوبر 2023 بسبب انتهاك القواعد التي تمنع اللاعبين من المراهنة على مباريات كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإيطالي نفسه، وذلك خلال فترة لعبه في إيطاليا.