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الرياضة

«القوس والسهم» يعلن تفاصيل بطولة غرب آسيا بالفجيرة

«القوس والسهم» يعلن تفاصيل بطولة غرب آسيا بالفجيرة
6 يوليو 2026 20:00

الشارقة (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم تفاصيل بطولة غرب آسيا 2026، المقررة في الفجيرة خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.وأكدت هند الحوسني، الأمين العام للاتحاد، مديرة البطولة، أنه تم توجيه دعوات المشاركة إلى الدول الأعضاء، تمهيداً لاعتماد القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة، واستكمال الترتيبات الفنية والإدارية، وتحديد برنامج المنافسات التي يستضيفها مجمع زايد الرياضي.
وأوضحت أن البطولة تقام لفئتي القوس المحدب والقوس المركب للرجال والسيدات، وتشمل منافسات فئات فوق 21 عاماً، وتحت 21 عاماً، وتحت 18 عاماً، إلى جانب مسابقات الفرق والفرق المختلطة، وفق لوائح الاتحاد.
وأضافت أن البطولة تمثل محطة إعداد مهمة للاعبين واللاعبات قبل المشاركة في عدد من الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة آسيا للشباب 2026.
وقال إن البطولة تمثّل محطة رئيسية ضمن استراتيجية تطوير اللعبة، والارتقاء بمستوى التنافس بين الدول الأعضاء، وتسهم في توسيع انتشارها على مستوى المنطقة بمشاركة منتخبات غرب آسيا.وأضاف أن برنامج البطولة يتضمن تنظيم دورة دولية للمستوى الثاني لتأهيل المدربين، تقام على هامش المنافسات في نادي الفجيرة للفنون القتالية، بهدف تطوير الكفاءات الفنية، ورفع مستوى المدربين، بما يواكب تطور اللعبة قارياً ودولياً.
وذكر أن اللجان العاملة في اتحاد غرب آسيا تواصل، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للقوس والسهم، استكمال جميع الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية، لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير، مؤكداً التزام الاتحاد بتعزيز الشراكات والتعاون مع الاتحادات الوطنية، بما يسهم في تطوير مستويات اللاعبين والحكام والمدربين والكوادر الفنية والإدارية.

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