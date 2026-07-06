سر «براوت» على قميص هالاند!

معتز الشامي (أبوظبي)

لفت إرلينج هالاند الأنظار في كأس العالم ليس فقط بأهدافه السبعة التي وضعته بين أبرز هدافي البطولة، بل أيضا بالاسم المختلف المطبوع على ظهر قميصه مع منتخب النرويج، والذي أثار فضول الجماهير حول العالم.

فبينما اعتاد عشاق كرة القدم رؤية كلمة "هالاند " على قميصه مع مانشستر سيتي، ظهر هداف النرويج في المونديال باسم "باروت هالاند"، في تغيير لم يكن عشوائيا، بل يحمل دلالة عائلية وثقافية عميقة.

الاسم الكامل للمهاجم النرويجي هو إرلينج براوت هالاند، حيث يعود "براوت" إلى لقب والدته، البطلة السابقة في منافسات السباعي، جري ماريتا براوت، بينما يحمل لقب "هالاند" عن والده، لاعب منتخب النرويج السابق ألف-إنجه هالاند.

وفي الثقافة النرويجية، من الشائع أن يحمل الأبناء اسما عائليا موروثا من جهة الأم كاسم أوسط، في تقليد يهدف إلى الحفاظ على أسماء العائلتين عبر الأجيال، وهو ما يفسر وجود "براوت" في الاسم القانوني للنجم النرويجي.

ورغم أن هالاند يستخدم اسم "هالاند" فقط خلال مشاركاته مع مانشستر سيتي، فإنه يفضل إظهار الاسم الكامل عندما يمثل منتخب بلاده، في رسالة يراها كثيرون تكريما لوالدته واعتزازا بجذوره العائلية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها "براوت هالاند"، إذ ظهر بالاسم المزدوج في بدايات مسيرته الكروية، قبل أن يختصره لاحقا إلى "هالاند" مع الأندية، ثم أعاد استخدامه مع المنتخب الوطني خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.