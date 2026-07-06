بيلينجهام.. من شبح في الريال إلى أسطورة في المونديال!

معتز الشامي (أبوظبي)

في الملاعب الكبيرة لا تكفي الموهبة وحدها، بل تحتاج إلى ليلة تصنع التاريخ، وهذا بالضبط ما فعله جود بيلينجهام في ملعب الأزتيكا، حيث قاد إنجلترا للفوز المثير على المكسيك (3-2) وبلوغ ربع نهائي كأس العالم 2026، في مباراة قد تكون نقطة التحول الأكبر في مسيرته الدولية.

بيلينجهام لم يسجل هدفين فقط، بل فرض شخصيته على المباراة منذ البداية. الهدف الأول جاء بعد انطلاق هجومي سريع أنهاه بضربة رأس عند القائم البعيد، قبل أن يعود بعد 98 ثانية فقط ليكمل هجمة جماعية رائعة مع هاري كين ويضاعف النتيجة، في أسرع ثنائية لإنجليزي بكأس العالم منذ جاري لينيكر في مونديال 1986.

لكن ما جعل هذه المباراة استثنائية لم يكن الهدفان فقط، بل الأداء المتكامل الذي قدمه لاعب ريال مدريد. فقد أنهى اللقاء بهدفين، وثلاث تسديدات بين القائمين والعارضة، وثماني مراوغات ناجحة، وعشرة صراعات ثنائية كسبها، إلى جانب تدخل دفاعي حاسم قبل نهاية الشوط الأول أنقذ به مرمى إنجلترا من هدف محقق.

وقد وضعت هذه الأرقام بيلينجهام في مكانة خاصة، إذ أصبح أول لاعب يحقق هذه المنظومة من الأرقام في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ دييجو مارادونا أمام بلجيكا في نصف نهائي مونديال 1986.

والمقارنة ليست عادية، لأن اسم مارادونا ارتبط بتلك النسخة التي انتهت بتتويج الأرجنتين باللقب، فيما يحاول بيلينجهام كتابة فصل إنجليزي جديد بعد ستة عقود من الانتظار.

ولعل المفارقة أن الأزتيكا نفسه كان شاهدا على أكثر ذكريات إنجلترا إيلاما في كأس العالم، عندما أسقطها مارادونا بهدف "يد الله" وهدف القرن في ربع نهائي 1986.

وبعد أربعين عاما تقريبا، عاد الإنجليز إلى الملعب ذاته، لكن هذه المرة وجدوا لاعبا يصنع التاريخ بقميصهم، ويحول عقدة الماضي إلى حلم جديد.

الموسم الماضي مع ريال مدريد لم يكن مثاليا لبيلينجهام، لدرجة أنه أصبح شبحاً هناك، وتراجع بريقه مقارنة ببداية مشواره في إسبانيا، إلا أن كأس العالم يبدو وكأنه أعاد اكتشاف اللاعب. فهو لا يقدم مجرد أهداف، بل أصبح المحرك الحقيقي لإنجلترا في كل مراحل اللعب، وصاحب الشخصية التي تظهر عندما تزداد الضغوط.

ورغم أن منتخب توماس توخيل لعب أكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد جاريل كوانساه، فإنه تمسك بتقدمه حتى النهاية، بفضل شخصية بيلينجهام وخبرة هاري كين، الذي سجل هدفه السادس في البطولة من ركلة جزاء، ليضرب موعداً مع النرويج في ربع النهائي.