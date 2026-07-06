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الرياضة

الصحافة البرازيلية: فقدنا هويتنا مع آنشيلوتي!

الصحافة البرازيلية: فقدنا هويتنا مع آنشيلوتي!
6 يوليو 2026 19:05

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 
أعربت الصحافة البرازيلية الاثنين، عن أسفها لخروج منتخب "سيليساو" من كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام النروج 1-2 في دور الـ16، منتقدة أسلوب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي العملي المفرط.وكتب موقع جلوبو إسبورت الرياضي "فشلت خطة أنشيلوتي، بأسلوب لا يليق بالبرازيل"، مسلطا الضوء أيضا على الفرص الضائعة للسيليساو، ومشيرا إلى "افتقارهم للفعالية الهجومية"، بدءا من ركلة الجزاء التي أهدرها برونو جيمارايس.
وبعدما طغى النجم النروجي إرلينج هالاند الذي سجل هدفي الفوز في مرمى حامل لقب كأس العالم خمس مرات، خرج المنتخب البرازيلي من البطولة من دور الـ16، في سابقة هي الأولى له منذ عام 1990.
وكتبت صحيفة أو جلوبو اليومية "تبدد حلم اللقب السادس مرة أخرى".
من جانبها، رأت شركة "يو أو أل أن" للمحتوى أن البرازيل لعبت "بأسلوب عملي، يتعارض مع هويتها".
وتعزو وسائل الإعلام هذا "الفشل" في العرس الكروي العالمي إلى الإصرار على إشراك نيمار رغم إصاباته، والتغييرات المتكررة في الجهاز الفني منذ كأس العالم الأخيرة (ثلاثة مدربين إجمالا).
ورغم الانتقادات، تم تمديد عقد المدرب أنشيلوتي، البالغ 67 عاما، حتى كأس العالم القادمة عام 2030.
من ناحيتها، تفضّل صحيفة "فوليا دي ساو باولو" التطلع إلى المستقبل إذ كتبت قائلة "لقد فشلنا بسبب الارتجال. الآن، أمام أنشيلوتي أربع سنوات لبناء فريق قوي".

 

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