بوجاتشار يفوز بالمرحلة الثالثة ويعتلي صدارة طواف فرنسا للدراجات

باريس (أ ف ب)

فاز السلوفيني تادي بوجاتشار، حامل اللقب في العامين الماضيين، بالمرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية التي أقيمت اليوم الاثنين، ليخطف القميص الأصفر الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام من منافسه الدنماركي يوناس فينجيجارد.وتساوى بطل العالم وفينجيجارد، المتوج باللقب عامي 2022 و2023، في التوقيت في الترتيب العام، لكن بوجاتشار انتزع صدارة الطواف بفضل مراكزه الأفضل في المراحل الثلاث الأولى.

وأنهى السلوفيني، الفائز بطواف فرنسا 4 مرات، المرحلة متقدماً بفارق ثانيتين عن الدنماركي، كما حصد 4 ثوانٍ إضافية عنه، ليعوض فارق الست ثوانٍ الذي بدأه في المرحلة.

وتجاوز الإكوادوري ريتشارد كاراباس، الفائز سابقاً بطواف إيطاليا «جيرو»، الموهبة الفرنسية الشابة بول سيكساس ليحرز المركز الثالث بنفس توقيت فينجيجارد، في نهاية مرحلة امتدت لمسافة 196 كيلومتراً، انطلقت من جرانوييرس بإسبانيا وانتهت في «لي أونغل» بجبال البيرينيه الفرنسية.

وعلى الرغم من مناشدة المنظمين للجماهير بالبقاء بعيداً بسبب حرائق الغابات المستعرة على بُعد 70 كيلومتراً فقط من خط النهاية، إلا أن أعداداً كبيرة من الناس احتشدت على جانبي الطرق في فرنسا.

واحتل البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفينيبويل المركز الثامن بفارق 4 ثوانٍ، وبقي في المركز الثالث في الترتيب العام.

أما المكسيكي إيساك ديل تورو، الفائز بالمرحلة الثانية التي أقيمت الأحد، فاحتل المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 24 ثانية عن صاحب المركز الثالث.