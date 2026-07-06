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الرياضة

اتحاد السلة ينظم معسكر النخبة الصيفي بنادي خورفكان

اتحاد السلة ينظم معسكر النخبة الصيفي بنادي خورفكان
6 يوليو 2026 22:00

الشارقة (وام)
ينظم اتحاد كرة السلة معسكر النخبة الصيفي للاعبي المراحل السنية في نادي خورفكان الرياضي الثقافي، ضمن خططه الرامية إلى تطوير المواهب الوطنية وبناء قاعدة مستدامة للمنتخبات الوطنية.ويستمر المعسكر، حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 26 لاعباً من مواليد 2010 و2011 و2012، حيث شهد انطلاقته عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، الذي اطلع على سير البرنامج التدريبي، فيما سجل المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم حضوره في المعسكر، دعماً للاعبين والكوادر الفنية المشاركة.
وأعرب الاتحاد عن تقديره لمجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، مشيداً بتعاونه في استضافة المعسكر وتوفير المرافق والإمكانات اللازمة، بما يعزز الشراكة بين الاتحاد والأندية الوطنية في دعم مسيرة اللعبة.
ويقود البرنامج الفني للمعسكر الدكتور منير بن سليمان، المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة السلة، بمساعدة المدرب سالم عتيق، فيما يشهد المعسكر للمرة الأولى تطبيق برنامج "المعايشة" للمدربين المواطنين، بمشاركة 6 مدربين هم طلال مصبح، ومطر السويدي، وسلطان السويدي، وسعيد ناصر الزعابي، وحسين عبدالحميد الحوسني، ونواف راشد، بهدف إكسابهم الخبرات الميدانية وتطوير قدراتهم التدريبية من خلال العمل مع المنتخبات الوطنية.

 

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