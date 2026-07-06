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الرياضة

كأس العالم يتحول إلى كابوس دوكو!

كأس العالم يتحول إلى كابوس دوكو!
6 يوليو 2026 23:45

معتز الشامي (أبوظبي)
قبل انطلاق كأس العالم 2026، كان من الصعب تخيل منتخب بلجيكا من دون جيريمي دوكو في التشكيلة الأساسية، لكن أداء جناح مانشستر سيتي خلال البطولة غير المشهد، بعدما تراجع مستواه بصورة لافتة، ليصبح مهددا بفقدان مكانه في التشكيلة الأساسية مع الأدوار الإقصائية.
وخاض دكو ثلاث مباريات في البطولة حتى الآن، لكنه لم يساهم في تسجيل أو صناعة أي هدف، رغم التوقعات الكبيرة التي أحاطت به بعد الموسم المميز الذي قدمه مع مانشستر سيتي.
لم يتمكن دوكو من المشاركة في المباراة أمام إيران بسبب إصابته بعدوى تنفسية أبعدته عن قائمة الفريق. وبعدها، أثار جدلا واسعا عندما غادر معسكر المنتخب البلجيكي مؤقتا لحضور ولادة طفله، وهي الفترة التي تزامنت مع بداية تراجع مستواه داخل البطولة.
وفي المباراة التالية أمام نيوزيلندا، شارك لمدة 56 دقيقة، لكنه بدا بعيدا عن مستواه المعتاد، حيث افتقد الحيوية والسرعة اللتين تميزان أسلوب لعبه، ليقرر الجهاز الفني استبداله مع بداية الشوط الثاني، وهو الأمر الذي كان قد حدث أمام منتخب مصر في مباراته الأولى بالمونديال.
استمر تراجع دوكو في مواجهة السنغال ضمن دور الـ32، حيث ظهر بأداء باهت وغاب عن التأثير الهجومي، قبل أن يغادر الملعب مجددا في مستهل الشوط الثاني.
وجاء استبداله بالتزامن مع خروج القائد كيفن دي بروين، إلا أن رد فعل اللاعبين كان مختلفا؛ فبينما غادر دي بروين الملعب بهدوء، وأظهر دوكو علامات واضحة على الإحباط، حيث خرج غاضبا وهو يلوح بذراعيه ويتمتم اعتراضا على قرار استبداله.
وبذلك، لم ينجح اللاعب حتى الآن في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، بعدما كان مرشحا ليكون أحد أبرز نجوم البطولة، دون أن يشارك بشكل مباشر في أي هدف لبلجيكا.
ورغم الانتقادات التي تعرض لها، لا يزال دوكو يحظى بدعم داخل معسكر المنتخب البلجيكي، فعقب نهاية مباراة السنغال، حرص القائد كيفن دي بروين على التوجه إلى زميله، ووضع ذراعه على كتفه، في رسالة دعم وتشجيع قبل المواجهات المقبلة.

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