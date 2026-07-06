سلسلة سباقات قرية الإمارات للقدرة تصل إلى محطة جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا (الاتحاد)

قام محش سعيد سالم الهاملي سفير الدولة لدي جنوب أفريقيا، بجولة تفقدية في قرية بلدة فوريسميث في ولاية فري ستيت في جنوب أفريقيا التي تستضيف اليوم الجولة الثالثة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، ورافقه في الجولة لارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق في القرية، ورامز رفيق مدير عام AE Coin.

ويتوافد مئات من فرسان القدرة والتحمل بصحبة خيولهم للمشاركة في السباق الماراثوني والمعروف باسم (فوريسميث 200)، لمسافة 207 كلم ويقام على مدار ثلاثة أيام اليوم وغدا وبعد غد على 8 مراحل.

ويقام السباق الأسطوري بشراكة مميزة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد الجنوب أفريقي للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويشمل إلى جانب السباق المفتوح 4 سباقات مخصّصة للأطفال، والعمالقة، والشباب والناشئين، والأوزان الخفيفة.

ويُعدّ السباق الماراثوني، بمثابة مضمار عقبات حقيقي عبر السهول، مع العديد من المخاطر، بما في ذلك الصخور والحجارة المتناثرة، والأخاديد المتآكلة، والحفر، وأعمدة السياج المخفية تحت العشب.

ويحبس المشهد في هذا السباق الأنفاس، وينطلق الفرسان على صهوة خيولهم عبر سهول فري ستيت، حيث هناك أربعمائة فارس مع خيولهم مُخيّمة، وفرق الدعم والمتفرجين، الذين يُقدّر عددهم بالآلاف، يجتمعون حول النيران كل ليلة لمناقشة أمجاد ومصاعب اليوم.