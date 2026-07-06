محمد بن سعود يخصص مكافآت مالية للمشاركين في مبادرة «اللياقة البدنية»

رأس الخيمة (وام)

وجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بمنح مكافأة مالية قدرها 1000 درهم، عن كل كيلوجرام خسارة في الوزن لكل مشارك في النسخة الثانية من مبادرة «رأس الخيمة للياقة البدنية» ممن لم يحالفهم التوفيق في الوصول إلى قائمة العشرين الفائزين؛ وذلك تقديراً لالتزامهم وإصرارهم على تحقيق أهداف المبادرة الصحية.

وأكد سموه أن المبادرة لم تكن منافسة لحصد المراكز فحسب، وإنما مشروعاً مجتمعياً يهدف إلى تعزيز ثقافة الصحة واللياقة البدنية، وترسيخ أنماط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن كل من التزم بخوض التحدي ونجح في تحسين صحته يعد فائزاً يستحق التقدير.

وقال سموه: نؤمن بأن الفوز الحقيقي يبدأ بالانتصار على الذات، وكل من شارك في هذه المبادرة، وسعى بجد إلى تحسين صحته ولياقته البدنية هو محل تقدير واعتزاز، ومن هذا المنطلق وجّهنا بمنح 1000 درهم عن كل كيلوجرام تم فقدانه من الوزن لكل مشارك لم يصل إلى قائمة العشرين الأوائل، تشجيعاً له على مواصلة هذه الرحلة الصحية، وترسيخاً لقناعة بأن كل خطوة نحو حياة أكثر صحة هي إنجاز يستحق الاحتفاء.